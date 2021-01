Punto final a una de los romances más inesperados del universo vip. Ana de Armas y Ben Affleck han dado por terminada su relación tras apenas un año juntos, en el que muchos se atrevían a aventurar incluso planes de boda para la pareja. No pudo ser.

No ha sido la diferencia de edad entre ambos -Affleck tiene 48 años y la actriz cubana apenas 32-, sino más bien una cuestión de preferencias en lo que respecta al lugar de residencia. Ha sido la revista “People” quien ha dado la voz de alarma sobre esta inesperada ruptura, pero por ahora ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, al menos de cara al público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de A N A D E A R M A S (@ana_d_armas)

Según la publicación, su relación se encontraba en un punto complicado en los últimos meses. Mientras que la actriz cubana se había adaptado a la vida en Los Ángeles por su hasta ahora pareja, la realidad es que no quiere vivir allí. Sin embargo, a Ben Affleck no le queda otra opción, ya que es ahí donde residen sus tres hijos, de quien está muy pendiente. Fuentes consultadas por la revista mantienen que la ruptura ha sido “completamente amistosa” ya que ambos han comprendido que se encuentran en momentos diferentes de sus respectivas vidas.

Aunque en un principio Ana de Armas se instaló en casa del actor, los dos decidieron mudarse juntos a una residencia en Brentwood después del verano. La cubana vendió su casa en Venice Beach para iniciar esta nueva etapa junto a su pareja, pero las discrepancias entre ambos se han intensificado en los últimos tiempos.

El pasado mes de octubre comenzaron a sonar con fuerza los rumores que apuntaban a una posible separación de la pareja. Y es que de pasar mucho tiempo juntos y salir a pasear incluso con los hijos del actor, de repente apenas se les veía en solitario, más allá de alguna ocasión puntual en compañía de otras personas. Rumores que se intensificaron cuando la cubana compartió en sus redes una imagen con una amiga. Lo que en un principio podría parecer un detalle sin más se asoció a una posible crisis en la pareja, que siempre paseaba junta y muy acaramelada.

UPDATE: The person throwing away the Ana de Armas cutout is allegedly Ben Affleck’s brother, Oscar-winning actor Casey Affleck. https://t.co/4va2EcyZSt — Ana de Armas Updates (@ArmasUpdates) January 19, 2021

Pese a que ellos no se han pronunciado sobre el estado de su relación, no hay más que acercarse a las inmediaciones de la casa del director de “Argo” para comprobar que su romance está roto y, por el momento, sin posibilidad de reconciliación. Y es que parece ser que Affleck ha tirado a la basura la figura de cartón de tamaño real de su exnovia con la que sus tres hijos fueron vistos jugando el pasado verano frente a su casa de Los Ángeles, acompañados de la propia Ana. Según un hilo de Twitter, habría sido el propio hermano del actor, Casey Affleck, quien habría depositado la figura en el contenedor. El tabloide británico “Daily Mail” ha publicado unas imágenes tomadas a principios de semana que muestran ese mismo póster en el cubo de la basura de Ben Affleck, una prueba clara de que la intérprete cubana ya no es parte de su vida.