Primeras palabras de Amelia Bono tras conocerse su divorcio

Amelia Bono y Manuel Martos se han convertido en dos de los protagonistas de este miércoles tras conocerse que han decidido poner punto final a su relación. Dejan atrás 13 años de matrimonio, pero todavía seguirán unidos ya que son padres de cuatro niños pequeños. Pocas horas después de que la noticia irrumpiera en el panorama actual de la mano de la revista ‘¡Hola!’, la hija de José Bono salía de su casa para hacer deporte, sin cambiar su rutina.

A su regreso, Amelia ha respondido a algunas preguntas a los periodistas que se encontraban allí, afirmando que aunque no quería hacer declaraciones, que en casa se encuentran todos bien, también los pequeños. Sin duda, no es una situación agradable para la socialité, que de momento prefiere no hacer declaraciones al respecto.

Si bien la noticiad la separación ha sido toda una sorpresa, hacía bastante tiempo que no se les veía juntos, concretamente desde el mes de diciembre. En aquella ocasión, acudieron a un concierto que Raphael, padre de Manuel ofreció en el WiZink Center de Madrid con motivo de sus 60 años sobre los escenarios. Unas semanas antes celebraron todos juntos la comunión de uno de sus hijos.

Sin embargo, para sus últimas declaraciones públicas hay que retroceder hasta el Día del padre y el Día de la madre. Para el primero de estos, Amelia le escribió una bonita dedicatoria al músico y ex jurado de ‘Operación Triunfo’, «tú, su mayor suerte». Por su parte, él le escribió a la empresaria algo más elaborado para el domingo 2 de mayo: «a mejor madre y compañera de vida más maravillosa del mundo. Qué habré hecho yo medianamente bien en la vida para tener suerte».

Desde entonces, no han vuelto a dedicarse nada en redes sociales. Tampoco es algo que haya llamado la atención, pues pese a ser dos personajes muy conocidos, siempre han sido muy discretos en lo que se refiere a su vida privada. Sin embargo, estaban acostumbrados a los focos, pues los dos pertenecen a dos familias muy conocidas. Mientras que ella es hija del político José Bono, que a lo largo de su carrera ha sido presidente de Castilla La Mancha, ministro de Defensa y presidente del Congreso de los diputados, Manuel Martos es uno de los tres hijos del cantante Raphael y Natalia Figueroa.

En lo que se refiere a sus carreras, Martos siempre ha estado muy ligado al mundo de la música, más concretamente a la discográfica Universal Music Group, siendo su gran ‘salto’ a la fama el programa ‘Operación Triunfo’, del que fue jurado. Por su parte, Amelia Bono divide su tiempo entre el mundo de la moda y el de las redes sociales, siendo considerada una de las influencers con más presencia del momento, algo que avalan sus más de 378.000 seguidores. Pero para ambos, lo más importante han sido siempre sus cuatro hijos, que tienen unas edades comprendidas entre los 12 y los 4 años. Siempre han querido lo mejor para ellos, algo que no cambiará pese a que ya no forman una pareja sentimental.