Amber Heard está embarazada de su segundo hijo: así vivirá su maternidad en Madrid

Amber Heard, la actriz texana que alcanzó la fama con papeles en películas como Aquaman y The Rum Diary, está viviendo una transformación total en su vida. Dejó atrás el brillo de Hollywood para encontrar la tranquilidad en España, donde ha decidido empezar de nuevo y priorizar lo que realmente importa: su familia. Madre desde 2021 de su hija Oonagh Paige, Amber ha demostrado que la maternidad ocupa un lugar fundamental en su vida, y esta etapa ha dado un nuevo giro con el anuncio de que espera a su segundo hijo.

La noticia, revelada por la revista People, llega en un momento de estabilidad para la actriz. “Está encantada tanto por ella como por Oonagh Paige”, afirmaba un portavoz cercano a Amber en declaraciones exclusivas al medio estadounidense. Aunque el embarazo se encuentra en sus primeras etapas, la felicidad de la intérprete es evidente, y este bebé promete consolidar aún más el renacimiento personal que ha experimentado desde que llegó a España.

Amber Heard paseando con su hija Oonagh Paige, y su novia Bianca, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

La gran incógnita es: ¿quién es el padre? Por ahora, no hay respuesta clara. Tampoco se sabe si la actriz afrontará esta nueva maternidad sola o acompañada. En cuanto a su vida sentimental, lo último que se sabe es que mantenía una relación con Bianca Butti, directora de fotografía, con quien comenzó a salir en 2020.

Un refugio tras los altibajos de Hollywood

La vida de Amber cambió drásticamente tras el mediático juicio por difamación que la enfrentó a su exmarido, Johnny Depp, en 2022. El proceso, que acaparó titulares durante meses y terminó con un acuerdo que marcó un antes y un después en la vida de ambos. Para ella, fue la oportunidad de cerrar un capítulo doloroso y mirar hacia adelante. “El juicio fue sumamente estresante, y ella quería empezar de nuevo”, reveló una fuente cercana a People. Esa decisión la llevó a mudarse primero a Costitx, un tranquilo pueblo en Mallorca, antes de establecerse definitivamente en Madrid.

Amber Heard disfrutó de un día en Madrid jugando con su hija Oonagh Paige en un columpio del parque. (Foto: Gtres)

En la capital española, Amber encontró el equilibrio que tanto necesitaba. “Ahora puedo ser madre a tiempo completo, ¿sabes? No tengo que hacer malabarismos con llamadas de abogados”, confesó en una entrevista con la NBC. Pero, este nuevo comienzo de la artista también incluía una casa acorde con sus necesidades. Por eso, adquirió un chalet de 253 metros cuadrados en una lujosa zona del centro de la capital, por el que pagó más de 1,5 millones de euros. La vivienda, distribuida en cuatro plantas con un sótano, cinco habitaciones y un jardín, fue completamente renovada para adaptarse a sus gustos y al estilo de vida que quería ofrecer a Oonagh.

El hogar no solo es espacioso y elegante, sino que también se ha convertido en el escenario de una vida cotidiana sorprendentemente sencilla. Amber y su hija son habituales en el barrio, donde se las ve con naturalidad, disfrutando de actividades como ir al parque o pasear tranquilamente. Según apuntan fuentes locales a Vanitatis, “es encantadora, cercana y se maneja muy bien con el idioma”.

Amber Heard, madre en solitario en 2021

La maternidad ha sido una constante redefinición para ella, quien ya en 2021 hizo pública su decisión de ser madre por su cuenta, sin depender de convencionalismos. En su momento, explicó que había comenzado el proceso cuatro años antes y que el nacimiento de Oonagh fue un sueño hecho realidad. “Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no necesitar un anillo para tener una cuna”, escribió en una emotiva publicación en redes sociales, acompañada de una foto abrazando a su hija. Ahora, con un segundo hijo en camino, reafirma su deseo de vivir esta experiencia en sus propios términos.

Amber Heard y Johnny Depp en un evento. (Foto: Gtres)

Aunque ha dejado atrás el bullicio de Hollywood, Amber no ha abandonado por completo su carrera. En 2023 participó en dos películas: la mencionada In the Fire y la esperada secuela Aquaman y el Reino Perdido. Sin embargo, estos proyectos parecen ser un complemento a su vida actual, y no el centro de ella. Por ahora, está más enfocada en disfrutar de la calma que le ofrece Madrid, en criar a sus hijos y en construir un futuro lejos del ruido que alguna vez la acompañó.