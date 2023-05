Madrid, el refugio de los ‘celebs’ que buscan una ¿Segunda? oportunidad

Madrid se ha convertido en el destino favorito de muchos rostros conocidos fuera de nuestras fronteras, más allá de unas vacaciones. Cada vez son más los que deciden instalarse en la capital a la espera, quizás, de una nueva oportunidad o rumbo en sus vidas. Es el caso de Amber Heard (37) que, a punto de cumplirse un año del mediático juicio por difamación en el que se enfrentó a Johnny Deep (59) en los tribunales, quien fuera su pareja sentimental entre 2012 y 2016, la actriz ha decidido mudarse al centro de Madrid junto a su hija Oonagh Paige (2), que nació por gestación subrogada el 8 de abril de 2021; donde parece haber encontrado la paz y tranquilidad que tanto ansiaba.

Hace escasos días, de hecho, Amber se dejaba ver por las calles del centro de la ciudad jugando en el parque junto a la pequeña o yendo a visitar la obra del artista Joaquín Sorolla al Museo dedicado al pintor de la luz mediterránea, situado en su antigua casa familiar. La actriz de Hollywood habría elegido como su nueva residencia, según Vanitatis, un antiguo chalé de segunda mitad del siglo XX, totalmente reformado, con 253 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y un jardín, y con cinco habituaciones. La vivienda se encuentra en uno de los barrios más lujosos a las afueras de Madrid y podría superar el millón y medio de euros sin contas las «notables reformas» que se habrían efectuado en la propiedad.

Antes de Amber, otro ejemplo de mudanza (al menos parcial) a nuestro país y, concretamente, a la capital madrileña, es Ernesto de Hannover (69). El aristócrata, que hace años que abandonó el principado de Mónaco y el piso del que disfrutaba la familia Casiraghi Grimaldi Hannover en París, en el distrito VII, comenzó a hacer vida en Madrid en otoño de 2021, cuando salió a la luz su noviazgo con Claudia Stilianopoulos, una de las hijas de la desaparecida Pitita Ridruejo. En un inicio, cuando el jefe de la Casa de Hannover aterrizaba en Madrid para poder estar con su pareja y con sus nietos, los hijos de Christian de Hannover (37) y Sassa de Osma (34), se hospedaba en el hotel Palacio de los Duques Gran Meliá, una residencia de lujo de 5 estrellas, sin embargo, el pasado verano, decidió alquilar un piso en la capital.

En Madrid, Ernesto se ha dejado ver públicamente paseando por el Parque de El Retiro, en algunos mercadillos del barrio de los Austrias, o comiendo en varios restaurante de la capital. Precisamente en un establecimiento, el que fuera gobernador del Reino de Hannover y soberano Ducado de Brunswick, protagonizó un altercado con uno de los trabajadores del alojamiento en marzo de 2022, siendo expulsado del lugar.

También por amor se instaló en Madrid James Rhodes (48). El pianista y escritor británico, conocido por su activismo contra los abusos sexuales en la infancia, vive en Madrid desde el año 2017 junto a su esposa, Micaela Breque, ex pareja del cantante Andrés Calamaro, del grupo Los Rodríguez, a quien conoció a través de sus redes sociales. «Tenéis croquetas y calamares. Tomates del tamaño de un balón de fútbol. Podéis ir a un restaurante y tomar tres platitos deliciosos por sólo 10 euros. La luz del sol es alucinante. La gente queda a las once a tomar cañas con sus amigos… ¿Sigo? España me ha salvado la vida literalmente. Sé que suena melodramático, pero es así. En Madrid vivo, en Londres sólo sobrevivía», expresó en una entrevista para El Mundo al poco tiempo de mudarse a nuestro país.