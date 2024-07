Amaia Montero rompe su silencio tras la última decisión que ha tomado ‘La Oreja de Van Gogh’

Hace menos de una semana Amaia Montero apareció en el concierto que Karol G dio en el estadio Santiago Bernabéu. La cantante lleva un tiempo alejada de los escenarios y su estado ha preocupado a mucha gente, pero afortunadamente cada vez está más cerca de recuperarse al 100%.

Su nueva situación generó un rumor que no tardó en convertirse en noticia: el supuesto regreso de Amaia a ‘La Oreja de Van Gogh’. Ambas partes lo negaron y esto reactivó las sospechas sobre el tipo de relación que la intérprete mantiene con su antiguos compañeros.

Ahora todo es distinto porque ‘La Oreja de Van Gogh’ ha tomado una determinación que zanja cualquier tipo de duda. Todos los miembros del grupo han decidido apoyar a la artista durante su nueva etapa. Entonar Rosas junto a Karol G ha marcado un antes y un después en su carrera e incluso ella misma ha reconocido que está dispuesta a volver al mundo del espectáculo, aunque de momento no ha dado ninguna fecha exacta. Mientras tanto, Pablo Benegas, el guitarrista de ‘La Oreja de Van Gogh’ ha publicado una foto inédita de Amaia.

«Treinta años después cierro los ojos y sigo escuchándote cantar Nothing compares to you. Y efectivamente, treinta años después sigo sin conocer a nadie como tú», empieza diciendo. «Menuda dosis de amor te estás llevando querida amiga, qué maravilla. Ya puedes estar orgullosa. Disfrútalo y llena con él las válvulas del corazón para seguir caminando», ha escrito, haciendo referencia a los comentarios positivos que está recibiendo Montero tras su actuación en el Santiago Bernabéu.

La respuesta de Amaia Montero

La publicación de Pablo Benegas cuenta con más de 12.000 ‘me gustas’. Amaia Montero le ha respondido con un emotivo mensaje que confirma su buena relación. «Entonces, todo lo que tenemos que seguir haciendo es volver a esa noche en la que nos conocimos y que cambió para siempre nuestra historia. Para mí tampoco nadie se compara a ti. Te quiero con el alma Pablo».

Amaia Montero. (Foto: Gtres)

La ex vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ ha hecho saltar las alarmas en varias ocasiones desde que decidió desaparecer de la industria musical. Pidió ayuda a sus seres queridos y ha estado apartada del foco mediático hasta que Karol G le ha animado a dar un paso adelante. La respuesta del público ha sido muy positiva y esto le ha animado a completar su recuperación para poder volver a cantar cuanto antes.

La decisión de ‘La Oreja de Van Gogh’

‘La Oreja de Van Gogh’ continúa su trayectoria sin Amaia. El grupo tiene previsto actuar en el Festival del Tío Pepe, pero ninguno de sus integrantes olvida sus orígenes, por eso han decidido respaldar a Amaia Montero en su nueva etapa. Después de abandonar la banda, la artista emprendió una carrera en solitario que también fue muy exitosa. El problema es que la presión le obligó a tomarse un descanso.

Amaia Montero, con su antigua banda. (Foto: Gtres)

Ha estado desaparecida, pero nadie le ha olvidado. Prueba de ello son todos los mensajes que ha recibido después de su actuación en el Santiago Bernabéu. El público le echaba en falta y el grupo ‘La Oreja de Van Gogh’ se siente orgulloso de haber formado parte la carrera de una persona tan respetada.

Sara Carbonero se une al movimiento de apoyo

Sara Carbonero, en un evento solidario. (Foto: Gtres)

La periodista Sara Carbonero forma parte del club de fan de Amaia Montero, de ahí que también haya usado sus redes para apoyar a la intérprete. «De verdad, Amaia, gracias por darnos alas y esperanza, por tu valentía y tu fuerza, con esa elegancia y saber estar, con esa voz inconfundible y esa canción que pasen los años que pasen, será siempre un himno y nos pegará pellizco de los buenos. Tu música es terapia y es muy necesaria para acallar los ruidos. Te mereces todo lo bueno. Te vamos a esperar siempre», escribió en su cuenta de Instagram.