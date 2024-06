Crece la preocupación por Amador Mohedano tras el comportamiento que ha tenido en Chipiona

El pasado sábado 1 de junio tuvo lugar el 18 aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado. Su familia organizó un evento especial en Chipiona, concretamente en el santuario de la Virgen de Regla. El acto empezó a las 11:00 horas y poco a poco empezaron a verse rostros conocidos, como por ejemplo José Ortega Cano o David Flores Carrasco, hijo menor de Rocío Carrasco y nieto de la Más Grande. Ha sido un año marcado por las ausencias, por eso muchos se extrañaron al no ver a Amador Mohedano.

El ex marido de Rosa Benito sí asistió, la cuestión es que pasó totalmente inadvertido. Tanto es así que no se sentó en la primera fila del santuario. Saludó a sus seres queridos, pero mantuvo distancia en todo momento porque no se encuentra bien. La periodista Marisa Martín-Blázquez, consciente de que es un tema que preocupa a muchos, se puso en contacto con él.

Amador Mohedano, con su hermana Gloria. (Foto: Gtres)

Amador ha asegurado que no ha faltado al homenaje de Rocío Jurado, de hecho es una fecha marcada en rojo en su calendario y siempre está presente. El problema es que no se siente bien. Hay que recordar que está atravesando una situación económica complicada. Debe un dinero a Hacienda y podría perder Los Naranjos, la finca que heredó de su hermana, justo donde ha fijado su residencia.

Amador Mohedano confirma su mal momento

El que fuera representante de Rocío Jurado ha hablado claro sobre su estado, admitido que debe enfrentarse a un bache delicado. Este diario ha tenido acceso a unas fotos que demuestran que Mohedano sí estuvo en el homenaje. Después de confirmar dicho dato, la presentadora Emma García se ha mostrado extrañada y preocupada.

Amador Mohedano, en el homenaje a su hermana. (Foto: Gtres)

«Es que no tenía mucho sentido. No especulemos. Yo tengo verdadera curiosidad, quiero saber por qué Amador, que siempre está en primera fila en estos homenajes, estaba como escondido». Marisa Martín-Blázquez, durante sus participación en el programa Fiesta, ha dado respuesta a la gran pregunta.

La colaboradora ha advertido de algo: Amador no iba a atender a los reporteros de Telecinco. No se encuentra con ánimo. «Yo creo que no está atravesando un buen momento de salud. Nos está viendo, pero por más que llamemos a su telefonillo, él me dice que está roto y que no va a contestar».

El periodista Luis Rollán ha salido en defensa de Amador, recordando que los eventos que honran la memoria de Rocío Jurado no son espectáculos musicales. Por eso no es necesario que Mohedano ocupe un papel protagonista, puede permitirse estar en un segundo plano.

«Perdóname, es que no es un concierto, es una misa. Es que no trabaja de técnico de sonido. Tú haces una prueba y después te pones en primera fila con tu familia y ves si se está escuchando bien. Yo lo veo así», ha declarado el tertuliano.

La preocupante situación de Amador Mohedano

Amador Mohedano, en Chipiona. (Foto: Gtres)

El programa TardeAR ha emitido unas declaraciones de Amador Mohedano que arrojan luz sobre este asunto. El propio Amador reconoce que no está bien, por eso intenta pasar inadvertido. «No quiero dar la cara en ningún lado para que no me vean. Llevo cinco meses malo, me estoy recuperando, pero no estoy todavía muy visible».

Según cuenta: «He perdido masa muscular, estoy débil y estoy muy delgado. Estoy comiendo bien, estoy haciendo una vida normal con las comidas normales que hace cualquiera aquí en mi casa». Pero, ¿qué le pasa y por qué está tan afectado?