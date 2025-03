El gesto de Álvaro Puerto con Laura Madrueño en el momento más importante de ‘Supervivientes’

Terelu Campos, Álvaro Muñoz Escassi y Makoke, entre otros, han hecho que la audiencia esté impaciente por el arranque de Supervivientes. El momento más importante del programa es la primera gala, cuando los famosos saltan desde el helicóptero y hacen la popular prueba del barro. Todo esto está presentado por Laura Madrueño, quien se traslada a Honduras durante tres meses para realizar uno de los trabajos más importantes de su trayectoria. Pero, ¿qué tiene que ver su marido en todo esto?

Laura Madrueño está casada con Álvaro Puerto, un arquitecto y fotógrafo que acumula más de 17.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Por eso su último gesto no ha pasado inadvertido: ha felicitado a la comunicadora por su 39 cumpleaños. La imagen que ha publicado ha dejado al descubierto el apodo con el que se llaman en la privacidad. Puerto llama «Tigrilla» a su mujer, un cariñoso mote que demuestra que entre ellos no hay problemas.

Mensaje de Álvaro Puerto sobre Laura Madrueño. (Foto: Instagram)

Se ha hablado mucho sobre la salud del matrimonio. Algunos medios aseguraron que estaban en crisis y otros garantizaron que ella se había marchado a casa de sus padres para tomar distancia. Sin embargo, Laura ha confirmado que su marido irá a visitarla a Honduras para no estar tanto tiempo sin verse. Detalles como estos ponen encima de la mesa una teoría muy diferente, pero Madrueño prefiere guardar silencio.

La presentadora de Supervivientes ha optado por la discreción, pues no suele hablar de su vida privada. Sin embargo, Álvaro ha dado un paso adelante para demostrar que no tiene nada que ocultar y que todo ha sido un error. La publicación que ha compartido el arquitecto está acompañada de la icónica canción Twist and shout, un tema de los Beatles que está fechado en 1963.

‘Supervivientes’ arranca con fuerza

Tal y como ha adelantad LOOK en exclusiva, Montoya, el popular andaluz que ha saltado a la fama gracias a La isla de las tentaciones, es concursante oficial de Supervivientes. Lo cierto es que Telecinco se ha esforzado mucho por preparar una edición especial y la expectación es máxima. ¿Saltará Terelu Campos desde el helicóptero? ¿Qué otros famosos viajarán a Honduras para sobrevivir en la isla? ¿Qué sorpresa tiene preparada Laura Madrueño para la primera gala?

Montoya en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Cada vez falta menos para responder a estas preguntas. Laura afronta todo esto con mucha ilusión, pero según ha contado en El Confidencial, «no es fácil». Tiene que estar tres meses alejada de los suyos y haciendo una vida diferente, pues en Honduras no disfruta de tantas libertades como en España, de ahí que sea tan importante el detalle que ha tenido su marido Álvaro.

«Con la diferencia horaria, cuando yo me estoy levantando, mi familia se está acostando. En los días de gala no tengo tiempo para nada. Te vas alejando cada vez más de la vida de aquí porque el reality te va absorbiendo. Es inevitable. Allí estamos muy centrados en el trabajo. Aunque mentalmente estoy mucho más fuerte que los primeros años porque mi cerebro ha ido aprendiendo y asimilando», responde cuando le preguntan por la peor parte de Supervivientes. No obstante, este año está feliz porque sabe que recibirá la visita de sus padres.