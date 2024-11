En los últimos días, la supuesta relación entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas, hermana del actor Mario Casas, ha causado revuelo en la crónica social de nuestro país. La dupla ha sido captada, en actitud muy cómplice y cariñosa, por las calles de Madrid; lo que ha hecho a muchos preguntarse si ambos están conociéndose de una manera muy especial. Según ha trascendido, el interés entre los dos colaboradores de televisión habría surgido en el programa TardeAR, presentado por Ana Rosa Quintana, donde ambos participan en la ‘mesa VIP’. Además, dado que la abogada se unió al equipo el pasado verano, coincidiendo con la ausencia vacacional de su ahora amigo especial, todo apunta a que el supuesto romance podría haber comenzado a partir de septiembre, cuando empezaron a encontrarse regularmente en plató.

«Su idilio no es cosa de un día y les gusta compartir planes de todo tipo, algunos románticos y otros más divertidos. El jueves 31 de octubre fue una mezcla de ambos. Unas horas antes de que arrancara la noche de Halloween, Álvaro salió de su casa para poner rumbo al domicilio de Sheila. El ex de María José Suárez esperó a su cita en la calle y, cuando Sheila salió de su casa, se fueron juntos a comprar lotería. Acto seguido entraron en una iglesia muy cercana a la administración», revelan.

Sea como fuere, lo cierto es que este jueves, 7 de noviembre, uno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto de la noticia, despejando con ello todas las dudas. Y lo ha hecho precisamente a través del citado programa. Ha sido Álvaro Muñoz Escassi quien ha roto su silencio sobre su (no)relación con Sheila Casas. Preguntado expresamente por ello, Escassi se ha mostrado muy prudente para hablar de la «amistad» que tiene con la hermana de Mario Casas. «No vamos a hablar de Sheila, lo maravillosa que es, lo buena persona que es, lo divertida, lo simpática, lo agradable…Da gusto estar con ella y luego además es guapa. Todo es bueno de Sheila, pero somos amigos y no hay nada más», han sido sus palabras.

Unas, cabe destacar, que el resto de colaboradores presentes en el plató de TardeAR no se terminan de creer. Los tertulianos creen que entre ambos existe un romance, sin embargo, no han podido indagar más en el tema, pues el jinete ha querido desviarlo al contar que Sheila y él han pasado varios días en la Comunidad Valenciana ayudando a los damnificados por la DANA, que ya ha dejado más de 200 fallecidos y decenas de desaparecidos. «Me encanta Sheila. Me llamó el domingo para ir a Valencia, llenamos el coche y nos fuimos. Se llevaba hasta la comida para los perros y se asesoró muy bien con una ONG», ha explicado. «Estuvimos una noche, fuimos el lunes y volvimos el martes. Somos muy amigos. Nos conocemos desde hace un mes, me encanta estar con ella. Nos lo pasamos muy bien juntos», ha añadido Escassi.