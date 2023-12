La declaración de amor de Almudena Cid a Gerardo Berodia ante la paternidad de Christian Gálvez

Almudena Cid y Christian Gálvez terminaron su matrimonio en 2021 tras una larga e intensa historia de amor. La escritora atravesó una etapa delicada después de la ruptura, pero afortunadamente todo esto forma parte del pasado y ahora vuelve a creer en el amor. Según contó en una de sus entrevistas, le ha costado mucho volver a confiar en la gente, aunque Gerardo Berodia no ha descansado hasta cumplir su objetivo. Almudena ha presentado a su novio a través de las redes sociales. Es la primera vez que publica una foto con él y ha aprovechado para lanzar un mensaje muy significativo.

Almudena Cid sonriendo / GTRES

Almudena Cid ha escrito un libro titulado Caminar sin punteras en el que da detalles sobre su faceta más desconocida. Sin embargo, no tiene por costumbre hablar de su vida privada y por eso ha causado tanta sensación las palabras que ha publicado en su cuenta de Instagram. «Gracias por hacerme sentir verano en invierno», le ha dicho a su nuevo novio. Este romance ha tardado un tiempo en confirmarse. Almudena estaba jugando al despiste porque no quería precipitarse y él no tiene intención de convertirse en protagonista de la crónica social.

Gerardo Berodia reacciona a la iniciativa de Almudena Cid

La reacción de Gerardo Berodia no ha podido ser más sincera. En primer lugar llama la atención que en su biografía de Instagram haya escrito la palabra «ocupado», haciendo referencia a su situación sentimental. Por si esto fuera poco, ha contestado al mensaje que le ha mandado Almudena a través de la citada red social. «Qué suerte hemos tenido de encontrarnos, te quiero», le ha dicho el futbolista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐀𝐋𝐌𝐔𝐃𝐄𝐍𝐀 𝐂𝐈𝐃 (@almudenacid)

Es inevitable pensar en Christian Gálvez en este momento. Fue el presentador el que decidió romper su matrimonio con Almudena, generando así una situación muy complicada para ella. Cid ha reconocido que tuvo que pedir ayuda porque no sabía cómo enfrentar sus problemas personales.

Por suerte ahora disfruta del apoyo de Gerardo, quien siempre se ha caracterizado por ser muy discreto. La misma discreción que demuestra Almudena siempre que le preguntan por el bebé que está esperando Gálvez con Patricia Pardo. La exgimnasta prefiere dar la callada por respuesta para no alimentar la tensión.

Gerardo Berodia está en su mejor momento

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gerardo García Berodia (@berodia_10)



El futbolista Gerardo Berodia reconoce que también disfruta de uno de los mejores momentos de su vida. «Estoy feliz, muy feliz y mi gente lo nota, lo siente. Doy gracias todos los días por vivir lo que la vida me tenia preparado», que comentó hace un día en sus redes sociales. Su relación con Almudena avanza a pasos agigantados, tanto es así que se ha integrado perfectamente en su familia. Esa es la gran diferencia que hay entre él y Christian Gálvez, quien mantiene una relación tensa con Mina Tostado, su antigua suegra.

Christian Gálvez recibiendo un premio / GTRES

Mientras tanto, el presentador está centrado en el embarazo de Patricia Pardo, quien ha tenido que retirarse de la televisión antes de tiempo porque el bebé que espera tiene previsto adelantarse. Fue Joaquín Prat el que anunció la noticia en Vamos a ver, dándole la enhorabuena a su compañera y deseándole una feliz etapa.