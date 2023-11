Alice Campello revela el momento en el que se sintió «mala madre»

Alice Campello ha sido la segunda invitada de Lo tienes crudo, la nueva aventura profesional de Violeta Mangrinyan en forma de podcast. Producido por Podimo, el servicio premium de suscripción de entretenimiento en audio, el formato se basa en entrevistas a rostros conocidos de distinta índole en nuestro país y lejos de nuestras fronteras, en el interior de un restaurante japonés. Así, en la suya, Alice se ha sincerado sobre los acontecimientos más importantes que han marcado su vida en los últimos tiempos. Especialmente, el nacimiento de su hija Bella.

La italiana dio a luz a la pequeña el pasado mes de enero y si bien el parto transcurrió con normalidad, ésta se torció cuando Campello tuvo en brazos a la recién nacida. Alice sufrió una fuerte hemorragia que la mantuvo ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos durante varios días, y que puso en jaque su vida. «Fue terrible», señala.

La experiencia de Alice hizo que Violeta le preguntara por sus ganas o no de ampliar aún más la familia, y por su papel como madre, sin saber que eso iba a servir como precedente para que la esposa de Álvaro Morata desvelara el momento en que se ha sentido peor mamá. «Fue hace poco. Soy muy mala leyendo los correos que me mandan desde el colegio. Son como quinientos mil al día y me cuesta bastante estar detrás de todos», comienza diciendo. «El caso es que un día me enviaron un mail avisando de que los niños iban a salir antes del colegio, y no lo vi. Me llamaron del centro pero al no tener el número registrado no lo cogí, pensé que era publicidad. Al final contesté y me dijeron que mis hijos llevaban dos horas solos en el colegio, que todos los niños se habían ido y que los míos estaban en secretaría. Cuando llegué los críos me dijeron que los había abandonado, que me había olvidado de ellos. Me sentí fatal», añade.

En este mismo sentido, durante la entrevista, Alice Campello ha hablado sobre el impacto que ha tenido la fama del ex jugador del Real Madrid en su familia y para con sus hijos; pues son evidentes las ausencias debido a los partidos a las que debe hacer frente el futbolista. Asimismo, ha recordado cuánto le han afectado las críticas a su persona y a la de él cuando se han dado casos de bajo rendimiento en el campo. «Yo ya estoy aprendiendo a no leer, pero también me pasaba que iba al estadio, fallaba un gol y me miraban mal. Han llegado a gritarme en el estadio como si fuera yo la culpable. Para mí los niños no se pueden tocar, a Álvaro decirle lo que quieras, pero a mis hijos no les metas en tema de trabajo. Hemos tenido muchas experiencias así, pero a ellos ya les da igual», ha revelado.