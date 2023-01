Alice Campello reaparece junto a la bebé Bella tras su ingreso en la UCI

Bella Morata Campello ya es toda una colchonera. La pequeña de los cuatro hijos de Alice Campello (27) y Álvaro Morata (30) -Leonardo (4), Alessandro (4), Edoardo (2) y Bella-, asistió ayer a la que ha sido su primera jornada de fútbol en el Estadio Cívitas Metropolitano, que enfrentó al Atlético de Madrid con al Real Valladolid Club de Fútbol (3-0) en un partido correspondiente a la jornada 18 de LaLiga 2022/23. Vestida de rojiblanca y con su nombre a las espaldas, la recién nacida fue testigo de la victoria del equipo del delantero madrileño y de un gol de Álvaro que abrió el marcador, al igual que lo hizo hace unos días contra el Levante en la Copa del Rey.

Ha sido precisamente el futbolista quien ha hecho alarde de la presencia de su hija en el encuentro, a través de un post en su perfil de Instagram que ha compartido hace escasas horas: «No me puedo sentir mas orgulloso! Primer partido de Bella! Os amo con locura @alicecampello ❤️🔴⚪️», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Álvaro Morata (@alvaromorata)

La cuarta hija de la pareja y la primera niña, llegó al mundo hace apenas unos días, el pasado 9 de enero. Sin embargo, tras el parto, Alice tuvo que ser ingresada de urgencia en la UCI de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid, debido a unas «complicaciones». Así lo comunicó el deportista a través de la mencionada red social: «Bella ha nacido el día 9 y es maravillosa. La mamá desafortunadamente después del parto, que ha ido muy bien, ha empezado a tener complicaciones que nos han asustado mucho. Ahora mismo está en la UCI de la Clínica Navarra cuidada por los mejores médicos y poco a poco se está recuperando muy bien. Ella es muy fuerte», rezaba el comunicado.

«No queremos dejar de darles las gracias a todos los médicos por haber sido en cada momento: cariñosos, comprensivos y tan profesionales. Cada uno de ellos. No tenemos palabras para agradeceros lo que habéis hecho y siento una enorme admiración hacia vosotros. Gracias a todos por los miles de mensajes que hemos recibido, os mandamos un abrazo muy fuerte y os iremos contando», añadió el que fuera jugador de la Juventus.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Álvaro Morata (@alvaromorata)

La pareja no había dado más detalles acerca de lo sucedido. Hasta ahora. Fue en la tarde de este viernes cuando la modelo italiana contó lo sucedido, al tiempo que dio las gracias a sus más de tres millones de seguidores por el «cariño que ha recibido» en los últimos días. «Me encuentro poco a poco mejor. Aunque lloro muchísimo todavía, estoy muy sensible… todo lo normal del post parto. Pero físicamente empiezo a andar y hacer la vida que tenía antes y la niña está muy bien y es preciosa», comenzó explicando. «Una cosa que os quería decir es que muchas veces no te das cuenta de las cosas hasta que te pasan y gracias a la gente que ha donado sangre yo estoy aquí. Así que una de las primeras cosas que voy a hacer en cuanto me encuentre mejor es donar sangre y os animo muchísimo», terminó.

Alice Campello y Álvaro Morata se conocieron en 2016 en Turín, cuando el futbolista jugaba en la Juventus. Un año después, la pareja decidió darse el Sí, quiero.