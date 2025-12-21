Alexia Rivas y otras famosas con problemas de alopecia que han querido contarlo

Alexia Rivas está de plena actualidad. Una conocida revista ha publicado unas imágenes que demuestran que su corazón vuelve a estar ocupado. «Es una persona a la que conozco desde hace mes y medio y estoy contenta», comenzó en su programa, visiblemente ilusionada. No se molestó en negarlo y declaró: «Me hace bien, estoy feliz… pero no quiero precipitarme. Las cosas de palacio van despacio». Sin embargo, esta no es la única noticia que ha situado a la colaboradora en el centro de todas las miradas.

Hace unos días, Alexia Rivas dio un paso adelante y compartió con sus fans un problema que lleva un tiempo arrastrando: su alopecia areata. Debido al estrés, la periodista empezó a perder el pelo. Sólo tiene 32 años y se dio cuenta de que tenía que tomar cartas en el asunto. Lo primero fue poner prioridades en su vida y después ha decidido compartir su experiencia por si puede ayudar a alguien.

El comunicado de Alexia Rivas. (Foto: Instagram)

«Ahora sé que no pasa nada y lo estoy llevando bien, pero quiero que sepáis que el cuerpo habla y que debemos escucharlo», les dijo a sus seguidores de Instagram. «Debemos de elegir lo que queremos en todos los ámbitos si en ello está en juego nuestra salud mental», añadió.

Recordemos que Alexia Rivas era reportera de Telecinco hasta que su situación sentimental le colocó en el disparadero. Fue entonces cuando dio el saltó a los platós. Estuvo un tiempo esquivando el foco, aunque con el paso del tiempo alteró su hoja de ruta, firmó un contrato con Supervivientes y después empezó a ejercer de tertuliana en los mejores programas de Mediaset.

Patricia Pérez

Patricia Pérez en un evento. (Foto: Gtres)

Aprovechando el caso de Alexia Rivas, vamos a hablar de otras famosas que también se han atrevido a dar visibilidad a este problema. Gracias a ellas, el público conoce mucho mejor qué hay detrás de la alopecia y cuáles son las armas para combatirla.

«No se puede dejar la responsabilidad a los médicos o solamente a la medicina de lo que te sucede sino que hay que acompañar los tratamientos que te ponen de manera integral, que abarque todos los aspectos de tu vida», comentó Patricia Pérez en su momento. También explicó que se descubrió la primera calva mientras estaba en el coche con su marido y a partir de ahí el problema fue a peor. Sin embargo, empezó a informarse y descubrió que con una buena alimentación y un estilo de vida saludable, todo iba a volver a la normalidad.

Carolina de Mónaco

Carolina de Mónaco en Monte Carlo. (Foto: Gtres)

La dinastía Grimaldi siempre ha estado asociada al lujo, a la exclusividad y al prestigio, por eso es tan importante que Carolina de Mónaco confirmarse en su momento que estaba teniendo un problema de alopecia. Fue en 1996, después de la muerte de su marido, Stefano Casiraghi.

La princesa estaba sometida a mucho estrés y se sentía presionada. Fuentes cercanas aseguraron que su salud mental se estaba resintiendo y esto afectó a su cabello. Le empezaron a salir canas y empezó a perder parte de su melena. Por suerte, identificó la anomalía a tiempo y pudo poner solución.

Elsa Mateos

Elsa Mateos dando unas declaraciones. (Foto: Mediaset)

Elsa Mateos saltó a la fama después de su participación en Gran Hermano. Poco a poco ha ido cogiendo peso en las redes sociales y llegado el momento publicó sus problemas con la caída del cabello.

«Llegué a un punto en el que me estaba afectando el verme con tan poca cantidad de pelo. Me afectaba a mi día a día. A tener un evento, tener que prepararme y terminar llorando en la esquina de mi habitación diciendo que así no salía», reconoció. Sin embargo, se dio cuenta de la solución no era resignarse, sino entender qué estaba pasando y por qué. Fue así como aprendió a sacar el lado positivo de su problema.