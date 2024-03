Alexandra Jiménez, la gran olvidada por Víctor Elías en su boda

El próximo 31 de octubre será un día muy especial para una de las series más recordadas del país. Y es que un miembro del elenco de Los Serrano se subirá al altar para darse el «sí, quiero». Se trata de Victor Elías, el actor que dio vida al mítico personaje de Guillermo Serrano y que ha encontrado el amor junto a Ana Guerra, ex concursante de Operación Triunfo. Como era de esperar, la noticia de su enlace matrimonial ha generado una gran expectación social, ya que son muchos los detalles que aún se desconocen sobre el gran día. Entre todos, la larga lista de invitados es la que más atención ha acaparado, dado que el pasado televisivo de ambos protagonistas supondrá la presencia de grandes rostros conocidos del país en la ceremonia, tanto del ámbito de la interpretación como del musical.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VÍCTOR ELÍAS (@lalias3)

Hace tan solo unos días, Belén Rueda y Antonio Resines confirmaban su asistencia frente a los medios desde los Premios Fotogramas. A su vez, Natalia Sánchez y Fran Perea también hablaban del gran evento del año en sus últimas apariciones públicas, afirmando ser parte de los invitados y mostrándose muy emocionados con el gran paso que está a punto de dar Víctor Elías. Sin embargo, parece que no todo el reparto de la serie creada por Daniel Écija será testigo de este importante día. Sin ir más lejos, Alexandra Jiménez, actriz que interpretó a África durante la trama, ha manifestado no tener ni la menor idea de esta esperada boda.

El pasado 7 de febrero, durante la presentación de la película Buscando a Coque, Alexandra evitó hablar de su ausencia en el reencuentro de Los Serrano (con motivo de su 20º aniversario), al mismo tiempo que también lo hizo con la boda de Víctor Elías: «No me entero nunca de nada. No sé muy bien de que me estás hablando. Yo que vivo en Marte, de lunes a sábado, pues es que no me entero de nada», decía, dejando entrever que no mantiene ningún tipo de relación con los prometidos ni con el resto del equipo de rodaje.

Alexandra Jiménez en la presentación de ‘Buscando a Coque’ en Madrid/ Gtres

Ahora, casi un mes después de estas declaraciones, Alexandra ha vuelto a ser preguntada por la boda de su ex compañero en la 27º edición del Festival de Cine de Málaga y, de nuevo, ha optado por seguir la misma línea: «No voy a ir a la boda. Todo el mundo me habla de la boda, y yo no me entero de nada porque vivo en Marte la mayor parte del tiempo», decía, aclarando así que no ha recibido ningún tipo de invitación por parte de los novios. No obstante, pese a la nula relación que parece mantener con el futuro marido de Ana Guerra, Alexandra ha confesado que tiene intención de mandarle unas flores porque «le quiere mucho» y le desea lo mejor en esta nueva etapa.

Alexandra Ximenez en la 27º edición del Festival de Cine de Málaga/ Gtres

Así, lo que supondrá ‘la segunda reunión’ de Los Serrano desde su estreno parece que estará de nuevo marcada por diferentes ausencias. Entre ellas la de Alexandra, que ya ha confirmado que no estará presente en el gran día de Víctor Elías y Ana Guerra. A su vez, se desconoce si actores como Alejo Sauras, Jorge Jurado, Jesús Bonilla o Javier Gutiérrez (participantes de la serie) han sido invitados.