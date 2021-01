El corazón de Álex Lequio, hijo de Ana Obregón, tristemente fallecido tras luchar contra un cáncer durante más de dos años, sigue latiendo con fuerza. No solo gracias al recuerdo que su madre mantiene intacto con cada una de sus apariciones en redes sociales o en televisión, sino también en su gran legado personal hecho presente en la exitosa empresa que fundó en el año 2016 junto a uno de sus grandes amigos y compañero de fatigas, Nacho F. Ansorena.

Álex y Nacho, la estrecha amistad que dio lugar al éxito

Ignacio Fernandez Ansorena, Nacho, como le conocen sus grandes amigos, sigue empujando el negocio como, según hemos podido saber, se arrancó en su día de la mano de sus dos fundadores. Creer en el equipo y apostar por la creatividad y la cooperación en la que los usuarios pasan a ser clientes, y estos se entienden finalmente como ‘buenos amigos’, es el objetivo de una empresa que nació desde la relación de amistad y hermandad de ambos emprendedores. Desde que la marcha de Álex, Nacho no ha vuelto a publicar imagen alguna en su perfil abierto de Instagram. De hecho, la última instantánea es la que ilustra este texto, junto al hijo de Ana Obregón a modo de despedida y a la que añadía un desgarrador mensaje: “Mi hermano, mi socio, mi todo. Eres, fuiste y serás el mayor ejemplo de lucha que pise mi vida. No es justo que te vayas, no es justo que la gente no conozca ni el 1% de todo el valor, la bondad y la persistencia que tenías…”. Desde entonces, nada personal ha vuelto a reflotar en su cuenta de las Redes Sociales. Sin embargo, son muchos las publicaciones pasadas en las que podemos ver a este joven compartir momentos inolvidables con Álex, su gran amigo y compañero de fatigas profesionales y personales: salidas con amigos, fiestas de madrugada, interminables tardes de trabajo frente al ordenador o algunos posados de instantes personales junto a Ana Obregón Álex son algunas de las publicaciones en las que descubrimos la parte más personal del gran amigo y socio de Álex Lequio.

Una faceta personal muy activa que, como hemos podido descubrir, va de la mano con una impresionante carrera profesional ya que, a pesar de su juventud, en los últimos ocho años, y antes de fundar la empresa de sus sueños junto a su ‘hermano’, ha formado parte de la cúpula directiva de otras cinco entidades: Toonight Gestion y publicidad, Blend Solutions, Celebriteat Solutions y Game Think Factory, estás últimas relacionadas directamente con la actividad de su gran creación, Polar Marketing Solutions. Un ascenso meteórico que, a juzgar por los números, lo convierten en uno de los empresarios con más proyección de futuro. Una labor que le permitirá lograr uno de sus grandes sueños. El que dejó reflejado en su último homenaje a su ‘todo’, lograr que el valor, la bondad y la prestancia de su gran amigo siga brillando gracias a un proyecto que ha superado todas las expectativas.

Polar Marketing Solutions… Un ascenso imparable

Es un hecho. Polar Marketing se ha convertido en tiempo récord (apenas 4 años) en una empresa referente en el sector del marketing digital. Según ha podido saber Look, tras consultar a fuentes de toda solvencia, el proyecto de estos dos jóvenes emprendedores está “pescando todos los peces del río”, como nos aseguran textualmente haciendo alusión al ‘leit motiv’ de la empresa. Un éxito que ya se veía venir en la previsión que los propios dueños de la empresa hacían del ejercicio que la empresa visualizaba para el 2019. El 31 de enero de ese mismo año, Polar preveía incrementar su facturación en torno a 2’5 millones de euros (se hablaba de una facturación de más de una decena de millones de euros) gracias a un modelo de desarrollo basado en la ‘reinversión’. Así lo explicaba Nacho Fernández Ansorena, socio y gran amigo de Álex Lequio, en un encuentro con la agencia EFE en el que explicaba que su gran esfuerzo se centraba en el desarrollo de un software propio apoyado en tecnologías que “mejoraran la gestión diaria y aumentaran la demanda de un producto o una marca”.

El potencial intelectual de los más de 20 miembros que, según consta en los papeles oficiales, forman parte de su equipo daba lugar así a diversas herramientas digitales como ‘Celebrize’ o ‘Lithium 3.0’ en busca de una “inversión constante en I+D”, la gran clave para ser referente en el marketing digital sirviéndose del ansiado Growth Hacking. Estas y otras aplicaciones conseguían así detectar previamente las necesidades tanto de firmas como de personalidades influyentes y así lo recalcaba Asonrena: “Hemos creado un modelo de colaboración permanente que se dedica única y exclusivamente al marketing con influencers”.

Polar revolucionaba así el mercado ofreciendo a sus clientes servicios de promoción digital especializada, vídeo marketing, herramientas de posicionamiento SEO, creación de páginas web y puesta en marcha de blog marketing para hacer branded content (o contenido de calidad para una empresa). Sin duda una estrategia perfectamente trazada que sigue dando grandes frutos gracias al componente más importante, el humano, pero sobre todo, gracias al importante sentimiento que Álex Lequio, su cofundador ha dejado impregnado en todo su equipo, incluido a su mejor amigo.