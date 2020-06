23 de junio, un día que desde este mismo año va a ser recordado por siempre. Hoy cumpliría Álex Lequio 28 años de edad. Apenas unas horas más tarde de conocerse que, el próximo 30 de junio, se celebrará su funeral en Madrid. Un funeral que sus padres llevaban intentando fijar desde hace semanas y que, a causa de la pandemia, ha tenido que esperar. Ya ha pasado más de un mes desde que aquel fatídico 13 de mayo de 2020 perdiera la durísima batalla contra el cáncer. Mucho se ha escrito y hablado sobre la tremenda tristeza que ha invadido a sus padres y acerca del estrecho vínculo que mantenía el joven con Ana Obregón. Para sus progenitores el futuro se tiñó de negro, pero más allá de la pena hay algo que conviene no olvidar: el legado de Álex es eterno. Y no hablamos del material, ni mucho menos, sino del humano que siempre tiene mucho más valor que el tangible.

Hay una cosa del único hijo de Ana Obregón que es de justicia reconocer, su capacidad para haber conquistado a todos los medios de comunicación. Todos seguimos con especial detalle sus dos años de lucha contra la enfermedad, igual que lamentamos especialmente su fallecimiento. La actriz se llevó un aluvión de cariño por parte de la prensa desde el primer minuto. Y no es casualidad. Gracias a su actitud positiva, eterna sonrisa y carisma, Álex Lequio se ganó el cariño de todos y es imposible no recordarle en su 28 cumpleaños de otra manera que no sea positiva.

El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio se convirtió en un icono en la lucha contra el cáncer, en uno de los mejores apoyos para otras personas que están pasando por la misma amarga situación. Fue valiente desde el principio y nunca perdió la esperanza pese a lo consciente de la gravedad que revestía el sarcoma de Ewing que sufría. Una actitud que no puede pasar desapercibida y que merece ser recordara para siempre. Por ejemplo, el pasado Día Mundial contra el Cáncer (4 febrero), Álex mandó un mensaje de fuerza para los que como él pugnaban contra él.

Un mensaje que destacaba su decisión de dar visibilidad a la enfermedad, de no esconderla y de incluso infravalorarla tachándola de «resfriado puñetero» con el objetivo de mostrar entereza en la adversidad. No fue nada sencillo pero tenía el fiel apoyo de sus padres y de su novia, Carolina Monje. Su chica fue su compañera de viaje durante el tiempo que Álex se estuvo tratando. Una guía, referencia, paño de lágrimas pero también alguien junto a quien ha vivido algunos de los mejores momentos de su vida; con permiso de los disfrutados junto a su verdadero y gran amor: su madre.

Pero eso son palabras mayores. Primer cumpleaños del hijo de Ana Obregón sin su presencia, pero con el recuerdo intacto de un chico que nos enseñó muchísimos valores y que jamás caerá en el olvido. Felicidades, Álex.