Álex González, abierto a trabajar con Terelu Campos: "Me gustaría coincidir con ella"

Álex González ha dado un paso más allá en su carrera. En su último trabajo, Ladrones, el consolidado como uno de los hombres más deseados de nuestro país, además de dar vida a uno de los protagonistas de la trama, también se ha lanzado a desarrollar una nueva faceta: la de productor. «Me han dado la oportunidad y estoy muy contento», comentaba en la presentación de la serie de Disney +. Sobre sus compañeros de reparto, Álex tan solo ha tenido buenas palabras hacia ellos, aunque sin duda ha querido destacar el buen ambiente que siempre crea Asier Etxeandía, con quien asegura que siempre se tienen «anécdotas que no se pueden contar».

Álex González en la premier de la serie ‘Ladrones’. (Foto: Gtres)

Aprovechando su intervención con los medios, los reporteros quisieron preguntarle sobre algunos nombres que están empezando a dar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación, como es el caso de Terelu Campos, con la que ha confesado que no le importaría trabajar en algún proyecto conjunto. «La conozco personalmente. Coincidí con ella hace poco en una fiesta de amigos. No he tenido el placer y el gusto de verla como actriz, pero seguro que es maravillosa y por supuesto que si me gustaría coincidir con ella en la vida, pues trabajando seguro que también», revelaba. ¡Dale al play para verlo!