Alessandro Lequio: cronología de 24 días de una particular tortura

La guerra fría entre Alessandro Lequio y Ana Obregón a razón de la decisión en la que ésta está gestionando su nueva maternidad está trayendo al italiano por la calle de la amargura. Desde el principio conocía todos los pasos a dar de la que fue madre de su hijo Álex, pero lo que le ha producido un gran estupor son los que ha dado una vez se publicaron las exclusivas en la revista de la confianza de la bióloga.

Lo primero que tuvo claro es que no iba a entrar a formar parte de un enfrentamiento con Ana, pero no estaba de acuerdo con muchas de las cosas y actitudes que estaba tomando. Su puesto como colaborador fijo de El Programa de Ana Rosa le otorga una relevancia mediática de la que a buen seguro le gustaría sacudirse. Lamentablemente para él, no es así.

Desde su primera intervención, Lequio se puso el escudo, la armadura, el casco y todos los elementos de defensa propios de una batalla, metafóricamente hablando, claro. Sus primeras palabras fueron timoratas, pero ya dejaban entrever cosas: «De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones, yo he opinado y he hablado, pero para mí hoy no es el día de hacerlo porque se entendería en un único sentido, entonces sería absurdo. Sé que me vais a respetar. Así me voy a quedar. Yo lo sé todo».