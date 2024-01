Alessandro Lequio, al límite con Ana Obregón: «Está ensuciando el legado de mi hijo»

«Se está ensuciando el legado de mi hijo, que es un legado inmaculado. Las cuentas de la fundación están clarísimas», ha dicho Alessandro Lequio, este miércoles, en Vamos a ver, en Telecinco. «Por ser la madre de mi hijo siempre la defenderé, pero Ana Obregón se ha comprometido a donar el dinero de sus exclusivas a la fundación, ese es el único problema. Me molesta y me duele que se esté ensuciando el legado de mi hijo y la responsable de esta situación es evidentemente Ana Obregón. Ella sabrá lo que tiene que hacer, tendrá que dar la explicación de por qué esos pagos no se han efectuado», ha añadido.

Tras estas palabras, Alessandro Lequio ha hecho hincapié en que las cuentas de Ana Obregón no tienen nada que ver con las de la Fundación Aless Lequio, y ha insistido en que Ana no está obligada a hacer ningún pago. Sin embargo, el problema reside en el compromiso que la propia Ana Obregón ha hecho de forma pública estos años para con la causa. «La mejor filtración de toda esta historia son sus contradicciones. No puedes decir ‘voy a donar todo, y luego…’, aunque tiene todo el derecho del mundo, y no tiene la obligación pero si lo explica mejor», ha afirmado. A esto, el colaborador ha añadido: «Explícalo de una mejor manera, igual no lo escribas tú, que te lo escriban mejor. Tienes todo el derecho del mundo pero explícalo. No arrastres a la fundación que es totalmente ajena».

Por último, visiblemente exaltado, Alessandro Lequio ha recordado el nombre de la persona que hizo posible el nacimiento de la Fundación que lleva el nombre de su hijo Aless, quien falleció, cabe recordar, en 2020, víctima de un cáncer. «La fundación existe única y exclusivamente por la donación hecha por un señor que he conocido a través de un querídimo amigo mío, Manolo Godía, y por eso funciona la fundación. Esto lo he dicho desde el minuto uno». La Fundación Aless Lequio fue registrada el 2 de febrero de 2022, sin embargo, no fue hasta prácticamente un año más tarde, en 2023, cuando fue presentada a los medios de comunicación en un acto en el que se hicieron dos donaciones con un valor total de 180.000 euros a dos proyectos de investigación médica centrados en el sarcoma de Ewing, el tumor que sufría Aless Lequio.