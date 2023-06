Alejandro Sanz: el llamativo vinculo en común entre Michavila y Shakira

La plaza de toros de Las Ventas ha congregado a numerosos rostros conocidos el pasado domingo con motivo de presenciar una de las últimas corridas de la temporada protagonizada por Julián López ‘El Juli’, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey. Entre todos los presentes, José María Michavila fue uno de los que más destacó con motivo de las declaraciones que dio a los periodistas que cubrían el evento taurino mencionado. Y es que más allá de tratar algunos de los puntos claves de su trayectoria en la esfera pública, Michavila contestó sin ningún tapujo sobre las informaciones que volvían a situar a su amiga Shakira en el huracán mediático. La situación sentimental de la de Barranquilla acapara grandes titulares de la prensa desde hace varios meses y las imágenes que han trascendido junto a Lewis Hamilton han aumentado los rumores de la existencia de algo más que una amistad entre ambos.

Con una gran discreción, Michavila señalaba que «prefería no opinar sobre las parejas o los novios de sus amigos» aunque por otro lado, tan solo tenía palabras buenas para su querida amiga: «Es brillante, una gran artista, con un gran corazón y una mujer que sabe muy bien hacer feliz a mucha gente», decía. Tras su traslado a Miami, el que fue diputado del Partido Popular explica que Shakira «está feliz y muy bien» en suelo americano, destacando queba sobre todo se muestra muy atenta al cuidado y la educación de sus hijos. Así, sin entrar en más detalle, entraba junto a su pareja a la plaza de toros de la capital señalada líneas más arriba.

Estas palabras de Michavila sobre Shakira sacan de nuevo a relucir los orígenes de su relación de amistad, algo que llama mucho la atención por los diferentes mundos a los que pertenecen en el ámbito profesional. Según ha trascendido, fue Alejandro Sanz el encargado de presentarles, el cual es amigo del ex ministro desde hace años gracias a un curso de inglés en el que fueron compañeros. Una amistad que sigue manteniéndose a día de hoy y que en numerosos momentos ha quedado más que claro el cariño y el afecto que se tienen.

Era en 2013 cuando José María Michavila se despedía de su mujer tras fallecer a los 40 años a causa de un infarto cerebral tan solo días después de dar a luz a su quinto hijo. Sin duda uno de los momentos más difíciles de la vida del ex ministro en el que estuvo arropado tanto por Alejandro Sanz como por Shakira, quienes no dudaron en acercarse al funeral para mostrar su máximo apoyo a su amigo. Ese mismo año, el intérprete de Corazón partío recibía un Grammy Latino por su álbum La música no se toca y sin dudarlo dedicaba el premio a Irene, la mujer fallecida del abogado.

Su buena relación con estos artistas de renombre le motivaron a compaginar sus labores como político con el mundo del espectáculo, llegando a ser representante legal tanto de la de Barranquilla como de Alejandro Sanz, entre otros muchos nombres ligado al espectáculo. Su amistad ha traspasado esas fronteras profesionales y han conseguido afianzar una relación que sigue vigente actualmente. A juzgar por sus últimas declaraciones, parece que la mudanza de la intérprete de Te felicito no ha causado ningún estrago en su apego, ya que el ex político parece seguir estando al día de todos los últimos movimientos de la artista.