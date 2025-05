Alejandro Sanz y Candela Márquez, amor a toda velocidad en el GP de Miami

Alejandro Sanz y Candela Márquez siguen demostrando que lo suyo va más allá de las palabras bonitas. La pareja, que oficializó su relación el pasado noviembre en la alfombra roja de los Latin Grammy, se ha dejado ver ahora en uno de los eventos más vibrantes del calendario internacional: el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami. Y lo han hecho rodeados de amigos, buen ambiente y una energía que traspasa la pantalla. Así lo ha mostrado Candela a través de su perfil de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores.

Desde la terraza más exclusiva del Autódromo Internacional de Miami, Alejandro y Candela han disfrutado de la competición automovilística junto a una auténtica constelación de estrellas del panorama musical latino. Luis Fonsi y su esposa Águeda López, Juanes y Karen Martínez, Silvestre Dangond, Prince Royce, Beatriz Luengo y Yotuel formaron parte de esta reunión de talentos en la que no faltaron las sonrisas, los abrazos y muchas ganas de pasarlo bien.

En las imágenes que ha compartido Candela en sus redes sociales se ve a la pareja de lo más relajada y feliz. En una de las fotos, la actriz española aparece abrazada al cantante, mientras en otras disfruta de una charla distendida con la también intérprete y modelo argentina Stef Roitman. Las instantáneas no han tardado en generar miles de reacciones, entre ellas un comentario del propio Alejandro que dice: «Mi mamita bella, te quiero». Un gesto sencillo, pero lleno de cariño.

La pareja vive su romance sin esconderse, compartiendo momentos tanto en eventos públicos como en el universo 2.0, donde los mensajes entre ambos no dejan lugar a dudas: están en un gran momento. El pasado San Valentín, sin ir más lejos, Alejandro Sanz publicó una declaración que dio la vuelta a todos los titulares: «Sumergido en un abrazo que no aprieta, pero sí sostiene. Una mirada que no juzga, solo comprende. Hoy, en especial, y cada día en particular, te amo», escribió.

Este regreso a Miami también tiene un toque especial: fue precisamente allí donde decidieron hacer oficial su relación. Ahora, unos meses después, vuelven no solo como pareja consolidada, sino como parte de un grupo de amigos artistas que comparten algo más que profesión. Hace apenas unas semanas, Sanz organizó una comida muy typical Spanish en su casa de Miami, donde sirvió paella y reunió a varios de los mismos rostros que lo acompañaron en el circuito: Bizarrap, Yotuel, Juanes y Luis Fonsi, entre otros. Un encuentro que dio pie a todo tipo de rumores sobre posibles colaboraciones futuras.