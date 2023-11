«Cansa, vieja y triste», «Terriblemente envejecida», «Está envejeciendo como la leche» o «Ha pasado de ser una madre joven y atractiva a la madre de la novia». Estos son solo algunos de los calificativos que la princesa Catalina ha recibido en los últimos días. Especialmente, tras su aparición, hace escasas semanas, en los actos conmemorativos del Remembrance Day, un día reservado en el Reino Unido y el resto de países que conforman la Mancomunidad Británica de Naciones, para recordar los sacrificios de los miembros de las fuerzas armadas y los civiles en tiempos de guerra. Específicamente, desde la Primera Guerra Mundial.

Para la ocasión, cabe recordar, Catalina escogió un look muy sobrio donde el color negro imperó tanto para el servicio en el Cenotafio de Londres, el monumento a los caídos más importante del país, como para el tradicional Festival de la Memoria en el Royal Albert Hall de Londres; de Catherine Walker, que culminó con un sombrero de Philip Treacy, su sombrerera de confianza, y unos guantes de Cornelia James.

La princesa Catalina durante el Remembrance Day / Gtres

Las críticas, sea como fuere, a la siguiente reina consorte de Inglaterra, cuando su cónyuge asuma la corona, no han gustado, en absoluto, a Ana Rosa Quintana, que ha arrancado en la tarde de este miércoles, su programa, TardeAR, con un reivindicativo alegato a favor de la princesa y de las mujeres en general. «No van a dar crédito ustedes a las cosas que le han dicho. Ha recibido críticas por aparentar su edad sin complejos. Sus fotografías han generado una polémica mundial por mostrarse tal como es. Las redes se han llenado de comentarios como que Kate envejece como la leche o que ha pasado de ser una madre joven a la madre de la novia. ¿Cuál es el problema de envejecer?», ha comenzado diciendo Ana Rosa.

«Las mujeres que no desean pasar por quirófano no dejan de ser bellas ni atractivas, ni sensuales. También existe la opción de ser una misma, con las líneas de expresión, con los ojos llenos de arrugas, ojeras de cansancio o de reírte y llorar. Los años te dan vida, no te la quitan. Los años te dan experiencia seguridad sabiduría y qué mejor forma de demostrarlo», ha añadido la veterana presentadora que, sumado al de Catalina, ha añadido el de otras mujeres conocidas en la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras que han sufrido lo mismo.

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ / Telecinco

Ejemplo son Sarah Jessica Parker, Ángela Molina, Belén Rueda o Maribel Verdú. Ésta última, cabe recordar, con dos Goya a sus espaldas, por su papel en Blancanieves y Siete mesas de billar francés, ha manifestado en numerosas ocasiones su malestar por haber respondido más veces, como mujer, a la pregunta «¿Para cuándo los hijos?» que a un «¿Qué tal todo?, ¿Cómo estás?». «Estamos sometidas a una presión tremenda. Ves a chicas de 20 años ya retocadas. No es mi caso. Soy coqueta. Yo quiero lucir bien porque me gusta gustarme y gustar. Disfruto maquillándome, vistiéndome, peinándome, oliendo bien. Sobre todo para mí, pero también para mi chico, para los demás. Mi deseo es estar estupenda a mis 20, a mis 30, a mis 40 y a mis 50», dijo en una ocasión a este respecto.