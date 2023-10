Mar Flores responde tras ser señalada por ‘abusar’ de los retoques estéticos

En los últimos días, Mar Flores ha vuelto a ser objeto de titular tras acaparar todas las miradas durante su asistencia a la segunda edición de Maitia, un evento solidario a favor de Unicef con una cena a cargo de los cocineros Estrella Michelín, Elena Arzak, Enejo Atza y Sergio Torreblanca. Allí, la modelo llamó la atención después de posar ante las cámaras con un notable cambio físico que no dejó indiferente a nadie. Las imágenes que trascendieron desembocaron en una gran lluvia de críticas en las que se especulaba sobre el exceso de retoques estéticos a los que se había sometido a sus 54 años, llegando incluso a compararla con Caitlyn Jenner en muchos de los comentarios.

Mar Flores en la segunda edición de Maitia, un evento solidario a favor de Unicef/ Gtres

No es un secreto que Mar Flores ha pasado en más de una ocasión por la mesa de operaciones para poder realzar su belleza, pero lo cierto es que, en el último año, la tez estirada y los labios voluminosos con los que ha aparecido en diferentes eventos han sido muy llamativos, creando un sinfín de rumores a los cuales la protagonista no ha podido resistirse a contestar. Posando con su cara lavada y sin utilizar ningún filtro, Mar Flores ha asegurado que su belleza no se debe a ningún tipo de intervención y que todo está vinculado al esfuerzo diario al que se somete en el gimnasio. «Sin filtros. Sin bótox. Sin infiltraciones. Sin maquillaje. Con deporte. Con disciplina. Con resilencia y con actitud. Siempre adelante pase lo que pase», comenzaba a escribir en su último post de Instagram.

«A ver que se critica aquí. ¿Qué no tengo culo? ¿Qué no tengo 30? Pues no, ni los quiero», concluye su mensaje, recogiendo su actitud ante las críticas bajo el hashtag #marfloreslifestyle. Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de diferentes reacciones, entre las cuales destacan el apoyo de sus fans con mensajes como: «Para mi, de las mujeres, más guapas, elegantes y con estilo, te pongas lo que te pongas», «Mar eres y estás fantástica. Tienes una elegancia innata», «Así es como tendrían que salir todas, sin filtros», «Estoy de acuerdo contigo, es más efectivo invertir en hace deporte que en otras cosas» o «El cuerpo tonificado hay que trabajarlo, no se opera. ¡Ole tú!».

De acuerdo a sus propias declaraciones, Mar nunca ha ocultado que su estilo de vida está muy centrado en unas rutinas sanas tanto de ejercicio como de alimentación. En una entrevista para la revista ¡Hola!, la modelo explicó que practica yoga, duerme ocho horas e intenta beber unos dos litros de agua al día. «Cuando tuve a los mellizos pensé que nunca recuperaría los abdominales, era mi cuarto embarazo. Y no fue por haber ganado peso, que sólo fueron 13 kg, sino porque es evidente que el paso del tiempo hace que perdamos elasticidad y musculatura. Soy muy cabezona y me empeñé en recuperar mi tono muscular y poco a poco lo conseguí, pero a base de trabajo y esfuerzo», explicaba.