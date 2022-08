Ana María Aldón planta cara a Gloria Ortega y se sienta en el mismo plató

Ana María Aldón vuelve a la pequeña pantalla. Tras varias semanas en el foco mediático a raíz de su situación con José Ortega Cano, la diseñadora se incorpora a la plantilla de colaboradores del nuevo espacio de fin de semana de Mediaset, Ya es verano. Un nuevo paso por parte de la colaboradora, que en los últimos días ha sido punto de interés de los medios sobre cuáles serían sus próximos proyectos.

A pesar de que hasta la fecha no se tiene confirmación oficial sobre cómo está viviendo el matrimonio esta vorágine mediática y no se sabe si habrá o no separación oficial entre Ortega Cano y su mujer, se espera que la vuelta de Ana María Aldón a la televisión pueda servir para aclarar algunas claves y responder a las dudas que hay en torno a su situación personal.

Será este domingo cuando la de Sanlúcar se siente en el plató de Ya es verano y conversará con Verónica Dulanto sobre varias cuestiones. Sin embargo, este fichaje no está, ni mucho menos, exento de polémica. Y es que precisamente en este mismo programa colabora la hija del diestro, Gloria Ortega. Es más, recientemente se ha publicado que Gloria había ‘vetado’ a la mujer de su padre en este programa, algo que llama especialmente la atención.

No obstante, por el momento no se sabe cómo va a concretarse el fichaje de Ana María Aldón y si coincidirá en algún momento con Gloria Camila o acudirán de manera alterna, para evitar nuevos desencuentros.

La vuelta de Ana María Aldón a los fines de semana de Mediaset tiene lugar tras más de un mes alejada de los medios, en los que las idas y venidas del matrimonio entre Madrid y Costa Ballena han sido una constante, pero ninguna de las partes se ha pronunciado, por ahora, sobre cuál es su situación real.

Aunque en esta ocasión la mujer de Ortega Cano va a acudir en calidad de invitada, pero será a partir de la próxima semana cuando se incorpore de manera definitiva al magacín que, por otra parte, para ella es como una continuación del trabajo que realizaba en Viva la vida.

En los últimos días se ha hablado mucho sobre los próximos pasos de la andaluza, es más, Ana María Aldón ha tenido varias ofertas sobre la mesa, no solo para incorporarse al programa de Unicorn Content. Al parecer, también se le ha ofrecido una silla en la edición diaria de Sálvame. De hecho, su incorporación al espacio vespertino de Mediaset estaba prácticamente cerrada. Sin embargo, parece que la andaluza ha preferido optar por una línea similar a la que ha llevado en los últimos años.

A la espera de escuchar las palabras de la diseñadora y ver qué repercusión tienen, ahora solo queda esperar a ver si este nuevo paso para Ana María Aldón tiene algún tipo de consecuencia sobre el ámbito laboral de la hija de su marido o si ambas harán de tripas corazón y se mantendrán firmes en sus respectivos puestos.