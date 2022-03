EXCLUSIVA: Nawja Nimri se une al ‘ejército’ de Aldo Comas para ayudar a Ucrania

Aldo Comas lo ha vuelto a hacer. Siempre que tiene oportunidad, el actor no duda en utilizar su visibilidad pública para sacar a la luz algunos proyectos de lo más solidarios. En esta ocasión, el intérprete ha hecho pública una imagen en la Instagram en la que ponía fecha a un viaje nada más y nada menos que a la frontera de Polonia con el objetivo de entregar material sanitario a los ucranianos y volver a España después con refugiados.

Según ha desvelado para Look en exclusiva, el marido de Macarena Gómez está plenamente volcado con el proyecto que él mismo ha puesto en marcha: “Hemos organizado un comboy. Tengo amigos que están entrando a la frontera y hay mucho problema con el material humanitario, porque está intentando que se lo vendan. Yo a través de una cadena de paracaidistas me he enterado del material que está entrando dentro, y vamos a quedar en la frontera el día 6 para entregárselo a unos vehículos que lo llevarán dentro”, comenzaba explicando, visiblemente emocionado por la gran acogida que había tenido su idea: “Pensaba que iba a ir yo solo, y de repente tenemos a seis, siete furgonetas que se han juntado, el alcalde de mi pueblo también se ha ofrecido a hacer acopio del material, la gente está mandando un montón de cosas”, apuntaba.

Esta iniciativa cuenta también con una segunda parte de lo más emotiva: “Puede que salgamos un comboy de diez vehículos y la idea es volver con refugiados. Yo en casa me voy a quedar unos cuantos, en el pueblo también se han ofrecido a quedarse con gente y me está llamando mucha gente”, señalaba para este digital el propio Aldo. Como no podía ser de otra manera, este plan humanitario que también ha contado con el apoyo de algunos de sus compañeros de profesión: “Me ha escrito Nawja que tenía unos refugiados que eran amigos suyos, para ver si los podíamos recoger, que colaboraba. Macarena también se va a venir conmigo lo más seguro. Me está escribiendo todo el mundo, pero aún no me ha dado tiempo a mirar, todo el mundo está interesado”, indicaba, aclarando así que cada vez son más los rostros conocidos que se han puesto en contacto con él para ayudar, en la medida de lo posible, a todos aquellos ucranianos que están pasando por una situación verdaderamente difícil. Y es que, además, Comas también cuenta con contactos de la realeza, entre los que está el clan Grimaldi: “Por ahora no sé si me apoyan, no me ha dado tiempo. Todo el mundo me va a ayudar, Andrea o cualquiera me va a ayudar. Los Grimaldi trabajan con la Cruz Roja y también tendrán sus canales, lo importante es ayudar sea como sea y que cada uno aporte su granito de arena”, desvelaba, dejando entrever que la Familia Real de Mónaco está plenamente involucrada en casos de esta índole y ya están trabajando en dar ayuda a los ciudadanos que están sufriendo la guerra.

Haciendo gala de su simpatía, Aldo ha querido dejar claros los detalles y pasos a seguir para que todo aquel que quiera colaborar en su viaje pueda hacerlo a través de una dirección de envíos a pueblo, Capmany, en Girona: “Vamos a crear un Instagram y vamos a postear una cuenta bancaria y todo lo que llegue vamos a comprarlo nosotros mismos. Esto parte de unos amigos que han hecho una página, y nos lo gestionamos todo nosotros, no hay mediadores ni ONGs. Sabemos que cuando lo entreguemos todo va a ir al borde del frente, y esta es la manera de asegurarnos que el material que va a llegar. Ocurre lo mismo con los refugiados, los traemos nosotros mismos. En mi casa ya hemos hecho un cuarto para una familia”, zanjaba. Ahora solo queda esperar a ese 4 de abril en el que Aldo y compañía pongan rumbo a Polonia por tan buena causa.