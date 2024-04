Alba Silva presume de embarazo y da la fecha de nacimiento de su hijo con Sergio Rico

Alba Silva y Sergio Rico están esperando su primer hijo, tal y como ellos mismos desvelaron en sus redes sociales hace unos días. Sin embargo, había muchísimas ganas de ver la reaparición de la andaluza y no ha habido que esperar demasiado. Este jueves por la tarde ha acudido al mercadillo sevillano de moda flamenca ‘Mírala cara a cara’ para arropar a su hermana Macarena, que exponía colección.

Las primeras curvitas empiezan a asomar por su estilizada figura. Alba ha confesado a los medios de comunicación dos de los grandes secretos del embarazo. Por un lado, que está de 13 semanas; y por el otro, que el nacimiento de su primer hijo se espera para el próximo otoño. De hecho, se ha atrevido a dar fecha: «El 11 de octubre, si Dios quiere, estará en el mundo». Por delante, seis meses muy ilusionantes y necesarios para una pareja que no hace demasiado se enfrentó a una situación límite tras el accidente que dejó en coma inducido en la UCI a Sergio Rico.

Alba ha atendido gustosamente a los medios de comunicación, a quienes ha concedido sus primeras palabras desde que anunciara embarazo. Flamenco y Sevilla forman un binomio que no se entiende sin ambos conceptos y con la Feria de Abril a la vuelta de la esquina, el pueblo hispalense se prepara para sacar sus mejores galas. Alba Silva ha querido ser una más y ha arropado a su hermana, que vende ropa flamenca de segunda mano: «Tenemos muchas ganas de Feria. Todos los años acumulamos varias cosas y está muy bien hacer un mercado para poder vender y dar otro uso a las prendas que hemos llevado y apoyando siempre a la familia», comienza diciendo.

La mujer de Sergio Rico se enfrenta a una feria diferente, en pleno proceso de gestación pero con más ganas que nunca, aunque tenga que renunciar a algunos placeres: «Una feria sin rebujito y sin jamón, un poco diferente. Pero va a ser muy especial porque va a ser la primera vez que me vista de flamenca con una barriguita que ya puedo lucir. Es una nueva experiencia y tengo muchas ganas, más este año, porque el año pasado me supo a muy poco», dice emocionada.

El primer trimestre de embarazo no está resultando sencillo ya que está padeciendo algunos de los síntomas más propios, las temidas náuseas: «Me habían prometido que en el segundo trimestre se iban, pero por lo que estoy viviendo aún no se han ido», dice con resignación. Una resignación que no opaca la gran ilusión que vive: «Son cosas de esta etapa tan maravillosa que es muy bonita y hay que disfrutarla».

Alba y Sergio bien se merecen exprimir al máximo cada instante de felicidad que les regale la vida después del infierno vivido en 2023. Sergio Rico sufrió un traumatismo craneoencefálico y tuvo que ser operado de un aneurisma cerebral tras recibir un brutal golpe en el cuello que le propinó un caballo en la romería de El Rocío. Su familia estuvo durante meses con un nudo en el cuello rezando por su vida. Finalmente, logró salir adelante para alegría de todos y ahora ambos obtienen la recompensa a tanto sufrimiento.

Es por eso por lo que a Alba Silva se le dibuja una sonrisa en el rostro al ser preguntada por cómo está Sergio Rico ante la llegada de su primogénito: «Sergio está feliz de la vida. Tenía muchísimas ganas de ser padre y la verdad que estamos todos muy contentos, después de tanto que vivimos el año pasado. Ya tocaba algo bonito», sentencia.