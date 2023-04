Alba Carrillo está atravesando un momento un tanto delicado. Esta misma semana se conocía la noticia del fin de su etapa como colaboradora de Mediaset. El pasado 29 de marzo, la modelo acudía por última vez al plató de Ya es mediodía, presentado por Joaquín Prat, donde solía participar dos veces por semana en la sección dedicada al corazón. Ahora, su silla ha sido ocupada por Irene Junquera.

La colaboradora, conocida por no tener reparos en expresar sus opiniones y defenderlas en cualquier circunstancia, ha sorprendido en esta ocasión por su silencio ante las preguntas de diversos periodistas, pero también por lo enigmático del único post que ha compartido hasta ahora. Alba Carrillo ha recurrido a sus redes sociales, donde suele ser muy activa, para compartir un vídeo junto a su hijo Lucas. En el clip se ve a la modelo en la cocina de su casa, aparentemente tranquila y elaborando la receta de un dulce junto a su hijo. Un vídeo en el que Alba explica los pasos a seguir para hacer este postre helado y aprovecha para dar las gracias a todos los que se han puesto en contacto con ella en los últimos días: «Lo primero: Agradezco mucho todo el cariño y las muestras de apoyo que estoy recibiendo. La tele es mi medio natural y allí soy feliz🫶🏼 se cierra un ciclo, pero comienza una etapa llena de cosas buenas y proyectos bonitos🤩 y espero que me acompañéis! Nada me haría más feliz! Para celebrar el comienzo de esta nueva etapa os dejo un reel para que os animéis a probar una gran guarrería😅😂 que a Lucas le apetecía mucho: Roll-ups con helado!!!🍧Gracias por quererme. Es mutuo❤️», ha escrito la hasta ahora colaboradora, en un extenso mensaje en el que explica cómo se siente, pero no entra en más detalles sobre su situación.

Unas palabras que dejan claro que Alba Carrillo afronta con tranquilidad y optimismo esta nueva etapa, tras conocerse el fin de su relación laboral con la productora Unicorn Content, después de que Mediaset haya vetado los contenidos relacionados con ella. Tal como ha confirmado este digital, no se ha tratado de un despido, sino que no se ha renovado el contrato de la modelo con la productora. No obstante, por el momento, la modelo no ha dado ningún tipo de detalle sobre cuáles van a ser sus próximos pasos.

Después de conocerse su salida como colaboradora en espacios de Mediaset, la revista Semana apuntaba algunos de los motivos que podrían haber provocado esta decisión: «La nueva directiva no quiere un perfil como el suyo, prefieren huir de las polémicas. Alba ha sido vetada por estar personada en la operación Deluxe contra La Fábrica de la Tele. No va a volver. Telecinco no quiere tener a nadie trabajando que demande a sus productoras», han confirmado. La colaboradora tuvo un tenso enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez y con la productora que está al cargo del programa Sálvame que ha generado malestar y que podría haber contribuido a esta decisión.