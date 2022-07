Todo sobre Akie Abe, la primera dama más ‘liberal’ de Japón que acaba de quedar viuda

El viernes ha empezado de la peor de las maneras. Tras darse a conocer que el exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe, había recibido varios disparos en pleno mitin de campaña, finalmente fallecía minutos después, dejando al panorama internacional completamente conmocionado, y especialmente a su esposa. Una fatídica pérdida por la que ahora, todos los seres queridos del fallecido tendrán que recomponerse y seguir adelante. Este es el caso de la primera dama, Akie Abe, convertida ya en uno de los pilares fundamentales en la vida del político.

Hasta el momento, pocos o escasos eran los datos que se conocían acerca de la esposa de Shinzo, pero lo cierto es que, antes incluso de conocer al que era su marido, ya contaba con una muy buena posición gracias a su familia. Su padre era el presidente de una conocida empresa repostera de Japón, razón por la que pudo educarse en prestigiosas escuelas privadas para, más tarde, trabajar en una agencia de publicidad en la que terminaría conociendo al amor de su vida. Por si fuera poco, también ejerció posteriormente en otros trabajos como DJ, donde pudo hacer pública su ideología, mostrando apoyo hacia el colectivo LGTBIQ+ o incluso al consumo de cannabis, lo que demuestra que es una mujer muy liberal y respetuosa. Pero estas no fueron las únicas labores profesionales que desempeñó, habiendo apostado por la hostelería al abrir una taberna japonesa con creaciones innovadoras y ecofriendly.

En un primer momento, todo apuntaba a que sus ideas nada tenían que ver con las del partido político al que su marido hace frente, pero ni eso hizo que se separaran. Cuando llegó 1987, Shinzo, con 32 años, y ella con 25, contrajeron matrimonio. Un momento de lo más especial en el que ella sentó unas bases con las que dejaba clara su idea a la hora de permanecer en un segundo plano con respecto a su marido: “No quiero interferir con el trabajo de mi esposo. Solo quiero que los partidarios de la actual administración sepan que existen formas de pensar opuestas y también que sus oponentes sepan cuál es la actual administración que se trata. Mi objetivo es construir un hogar que sirva de modelo para el compromiso mutuo”, señalaba, dejando entrever que su único objetivo era el de demostrar que, pese a tener posturas totalmente contrarias, existía el respeto entre ambos.

No obstante, esa hermeticidad no hizo que Akie “abandonara” a su marido en los distintos actos públicos a los que hizo frente en vida. El matrimonio permaneció unido hasta el último momento, habiendo protagonizado grandes situaciones que han pasado a la historia del mundo como una cena con Donald Trump, en la que, dadas las disparidades entre ambos, no se dirigieron la palabra.

Fue en 2020 cuando Shinzo presentó su dimisión definitiva a consecuencia de la colitis ulcerosa que padecía y por la que prefirió centrarse plenamente en el ámbito familiar. Y es que, aunque fueron muchos los rumores que giraron en torno a ellos sobre una posible separación tras 35 años juntos, lo cierto es que han permanecido unidos hasta que un inesperado varapalo ha trastocado sus planes de vida.