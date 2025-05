Aitana estrena este 30 de mayo Cuarto azul, su cuarto disco de estudio. Un total de 19 canciones son las que contarán la última etapa vital de la artista, que ha estado marcada por varios desamores, de los que habla en su nuevo álbum, y la autoexigencia de ser una chica perfecta. Concretamente, en esta nueva set list, hay dos letras que, según expertos en la industria musical, hablan sobre su historia de amor con Miguel Bernardeau, con el que hace unos meses volvió a tener contacto tras su mediática ruptura.

Las referencias de Aitana a Miguel Bernardeau

Aitana es una de las artistas con mayor interés mediático. Tras darse a conocer en Operación Triunfo, la catalana protagonizó una historia de amor con Luis Cepeda, compañero de la academia musical. Su romance causó una gran expectación entre sus fans, que apostillaron que se dedicaron canciones mutuamente en sus primeras canciones tras salir del talent musical, como Vas a Quedarte, uno de los primeros éxitos de Ocaña.

Su romance fue intenso, aunque breve, ya que al poco tiempo Aitana se enamoró del que considera su primer amor, Miguel Bernardeau, que entonces fue uno de los actores del momento por su papel protagonista en Élite. Aunque lo suyo comenzó siendo una relación clandestina, poco tiempo después no dudaron en compartir sus primeras imágenes juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Bernardeau (@miguel_bernardeau)

Tras varios años de relación, y después de compartir set de rodaje en La Última, la artista y el actor decidieron emprender caminos sentimentales por separado.

Aunque sí es cierto que el tiempo lo cura todo, la realidad es que Aitana sigue recordando al primogénito de Ana Duato en sus canciones. Alberto Palao, periodista de Los 40 Principales, ha analizado en sus redes sociales dos canciones del último disco de Aitana que podrían ir dirigidas a Bernardeau: Cuando hables con él y De 1 beso a 2 besos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)

«A su lado viví mis mejores años», dice la letra de Cuando hables con él. Unas palabras que no dice en vano, pues el último año -coincidiendo con su relación con Sebastián Yatra, en su documental la cantante deja claro que no atraviesa su mejor momento vital-. En la melodía, Aitana también hace referencia a «unos ojos azules» que «le volvían loca» y es que no es casualidad ya que es el color de los ojos de Bernardeau, al que también pide perdón por haber hablado de él en sus canciones -como fue en Berlín, que coincidió con la mudanza de Miguel a esta ciudad de Alemania cuando estaban juntos por motivos laborales-: «Que me perdone por las canciones, la música también se equivoca. Dejarle fue una estupidez».

Finalmente, Palao comenta que De 1 beso a 2 besos Ocaña también haría referencia a la familia de su ex, puesto que habla de un encuentro con la hermana de una ex pareja y, tras su ruptura con Miguel Bernardeau, Aitana ha mantenido la relación con María Bernardeau, hermana de su ex.