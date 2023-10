El pasado mes de octubre arrancaba en Valencia la nueva gira de Aitana Ocaña. Bajo el nombre de Alpha Tour, la artista subía de nuevo a los escenarios para presentar sus canciones más recientes con elaboradas coreografías que incluían movimientos de lo más explosivos y sensuales. Un espectáculo musical con el que la joven de 24 años regresaba feliz a su trabajo sin esperar la polémica que se le vendría encima. Y es que tras ver su puesta en escena, multitud de voces críticas cuestionaron si el show que estaba llevando a cabo la catalana era el más indicado para sus seguidores de menor edad.

El debate llegó a dividirse entre dos vertientes: la de aquellos que consideraban que esta nueva puesta en escena era una evolución en la carrera artística de la cantante y la de aquellos que aseguraban que los niños que acudían a sus conciertos eran demasiado pequeños para ver según qué posturas, las cuales calificaban como «sexuales». Lo cierto es que después de semanas de críticas y vídeos de la cantante bailando que se convertían en virales, ayer era la propia protagonista la que decidía pronunciarse al respecto durante la cena de nominados de LOS40 Music Awards Santander 2023.

Aitana Ocaña / Gtres

En referencia al revuelo suscitado por este tema, Aitana aseguraba encontrarse perfectamente. «La verdad es que estoy un poco sorprendida con todo lo que ha pasado pero estoy muy bien», explicaba. En su opinión, nada de esto debería haber ocurrido. «Es una polémica que no tendría ni que haber existido y yo creo que la reacción social que ha habido demuestra un poco cómo está la sociedad actual», destacaba, añadiendo que era algo que le daba «un poco de miedo». Sin embargo, el multitudinario apoyo que ha recibido durante las últimas semanas ha sido un gran aliciente para seguir adelante.

«Me gusta mucho que haya salido tanta gente a defenderme y a apoyarme, al final ni siquiera yo he tenido que decir nada porque era un poco obvio. Es una suerte que salga tanta gente a decir lo que piensa al respecto», indicaba. «Yo estoy muy feliz, al final mis fans han llenado todos los conciertos, escuchan mi música y me siguen en el camino», sentenciaba contenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por αitana (@aitanax)

En cuanto a los progenitores de sus fans más pequeños, Aitana mandaba un mensaje contundente: «Yo a los padres y a las madres no les puedo decir nada, porque no soy nadie para decir cómo educar a un hijo, si es que yo no soy madre», decía sincera. Para terminar la conversación, la prensa le preguntaba además por si habría una futura boda con su novio, Sebastián Yatra. «Me río, me hace hasta gracia», dijo irónica antes de despedirse.

Aitana junto a Sebastián Yatra / Gtres

Defensa de Ana Mena y Lola Índigo

Las cantantes Ana Mena y Lola Índigo también quisieron pronunciarse sobre el revuelo suscitado durante estos días por las coreografías de Aitana. En el caso de Lola Índigo, que también destaca por hacer grandes bailes sobre el escenario, apuntó que la artista catalana simplemente estaba siendo sexi sobre el escenario. «Tampoco creo que esté ofendiendo a nadie, es una coreografía, nada más», declaró. Además, se mostró muy orgullosa de su compañera y de cómo estaba mejorando en los conciertos. «Todos evolucionamos y tenemos hablar de las cosas que nos pasan, Aitana tiene ya 24 años», aclaraba.

Lola Índigo / Gtres

De hecho, Lola Índigo recordaba una popular canción que rezaba en uno de sus versos: «Pepa y agua pa’ la seca, to’ el mundo en pastilla en la discoteca». «Cuando salió este tema, los niños lo cantaban en las comuniones y nadie se escandalizaba. O sea, podemos hacer apología de las drogas y de la violencia pero no expresar libremente nuestra sexualidad que es lo más natural del mundo», dijo molesta.

Por su parte, Ana Mena destacó que le encantaba el espectáculo de Aitana y que la cantante lo estaba haciendo «maravillosamente bien». Además, quiso dejar un mensaje para todos aquellos que la critican: «Las mujeres somos un poco víctimas de que cualquier cosa se magnifique en redes sociales y los usuarios se escandalicen sin motivo ni razón».