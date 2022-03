Ainhoa Arteta recibe un merecido premio tras su etapa más difícil

Ainhoa Arteta ha reaparecido en la entrega de los Premios Mujer Fearless 2022, en la que ha sido galardonada con el reconocimiento a mejor artista del año: «no sé si he sido la que más ha cantado, pero la que más ha resistido posiblemente sí», ha asegurado. Un premio que la artista tiene claro que se lo dedica a sus dos mejores amigas y sus hijos. Tras unos meses muy complicados, la soprano se ha mostrado feliz de ir recuperando poco a poco su vida social y poder reencontrarse con amigos y conocidos. Muy guapa con un conjunto negro, la cantante ha asegurado que después de todo lo que ha pasado es una mujer distinta e incluso más fuerte. Además de su separación de Matías Urrea, la artista se ha tenido que enfrentar a problemas de salud que, según ha comentado, la han llegado a situar en el umbral de la muerte.

Sonriente y optimista, Ainhoa Arteta asegura que en estos meses, el apoyo de sus seres queridos ha sido fundamental y ha recibido mucho cariño: «he recibido el cariño incondicional de mis amigos, he notado que tenían ganas de verme», ha dicho. La soprano recalca que precisamente el reencuentro con su círculo más cercano es lo que más ilusión le hace. Una de las personas que más cerca ha estado de ella ha sido Emiliano Suárez, con quien mantiene una especial amistad: «Emiliano es un gran amigo mío, ha sido un apoyo incondicional», ha asegurado. «Él es una persona del arte y por eso entiende muy bien las situaciones por las que he tenido que pasar», ha dicho la cantante.

El pasado fin de semana, la vasca regresaba a los escenarios y reaparecía en las tablas del Teatro de la Zarzuela de la mano de uno de sus mejores amigos, el tenor mexicano Ramón Vargas. La cantante confesaba en la presentación de este espectáculo lo emocionada que estaba ante este proyecto.

Para Arteta, los últimos meses han sido muy difíciles. Tras la separación de su último marido, la soprano sufrió un cólico nefrítico le dio un giro a su vida. “Casi me muero, yo no me enteré hasta mucho después. Perdí varias falanges. Llevo injertos tanto en pie como en manos, se me salvó la mano izquierda porque está más cerca del corazón y tenía más riego sanguíneo” confesó hace unos días en una visita a El Hormiguero.

Aunque todavía no se encuentra recuperada del todo, afronta con muchas ganas esta nueva etapa, a pesar de que todavía sufre dolores: «sigo teniendo dolor, pero ya dejé de medicarme hace muchísimo tiempo porque he asumido un dolor sordo, sobretodo en la mano y también los dedos de los pies, que están muy afectados. Además, yo ya estoy en una edad que si te levantas y no te duele nada me han dicho que estás muerta. Es un dolor que asumo y con el que tengo que vivir porque es lo que pasa con estas historias y hay que seguir adelante», comentaba hace unos días.