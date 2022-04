Ainhoa Arteta hablará de su reciente coma inducido en ‘Mi casa es la tuya’

Se podría decir que no ha sido el mejor año para Ainhoa Arteta. La soprano, que se ha convertido en uno de los personajes más buscados, ha accedido a sentarse en Mi casa es la tuya y darse, al fin, a conocer. “La Ainhoa que conoce todo el mundo solo es el 10% de la Ainhoa Arteta”, así ha comenzado su entrevista. Tras pasar un duro contagio por covid, que la dejó en silla de ruedas durante unos días, y separarse de Matías Urrea, la protagonista se ha sincerado con Bertín Osborne sobre su paso por la UCI, tras estar diez días en coma inducido.

Aunque la información de su último infortunio ya se dio a conocer el pasado mes de julio, ha sido ahora cuando la soprano ha querido dar todo tipo de detalles. “Estuve seis días en coma inducido. Todo son injertos. Tengo una amputación aquí (señalándose una parte de su mano derecha-, amputación en el pie…”, ha detallado. Sin embargo, la frase más dura y complicada de la entrevista ha llegado justo después: “Me daban tres horas de vida”.

Ainhoa Arteta ha relatado detalles de su vida que, hasta entonces, nadie conocía. La soprano ha confesado la dureza de su profesión: “Es muy difícil vivir con alguien que está haciendo una carrera como la que hago yo y encima mujer”. Además, ha compartido con el presentador uno de los recuerdos más amargos de su trayectoria profesional. “Tener que arrancar a tu hija, llorando amargamente, de tu falda y salir al escenario a cantar fue un momento que se me ha quedado grabado para siempre”, se ha sincerado. Y abriéndose en canal frente al conductor del programa ha relatado su dura experiencia en la capital americana. Nada más llegar, la soprano vivió uno de los peores momentos de su vida: “Tuve un percance durísimo. En Nueva York me violaron”, ha relatado. Con los pelos de punta, Bertín ha repetido varias veces lo horrible de la situación. “Estaba tirada en el suelo y no reaccionaba”, ha continuado relatando la protagonista. No obstante, Arteta ha zanjado la conversación con una frase muy sentida y muy cierta a la vez: “Me llaman Lady Corcho porque no me hunde nadie”.

En ese pequeño adelanto, se han dejado ver las dos amistades que acompañan a la soprano en su entrevista, Lucía Dominguín y La Terremoto de Alcorcón, dos mujeres llenas de vitalidad que han dado ese toque humorístico que el programa estaba pidiendo a gritos. Además, María del Monte también ha aparecido en la cocina, ataviada con un delantal, para acompañar a una de las voces más poderosas de nuestro país en sus dotes culinarias. “Tiene un sentido del humor muy grande. Es ‘una vasca del sur’”, ha señalado la sevillana. Para finalizar la entrevista entre la soprano y Bertín, ella misma ha querido darle un toque de humor a su paso por el espacio televisivo: “No me he dejado nada en el tintero. Bueno sí, me he dejado muchos amantes en el tintero”.

Pero esto solo ha sido un avance ofrecido por Telecinco y habrá que esperar a la noche del sábado para conocer todos los detalles, personales y profesionales, de la vida de una de las voces más codiciadas del panorama español.