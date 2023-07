Agustín Bravo ‘hace las paces’ con Augusto Algueró tras la muerte de Carmen Sevilla

Días antes de fallecer, el pasado 27 junio, Carmen Sevilla (92 años) fue ingresada en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Por aquel entonces, se sabía que la mítica presentadora estaba en cuidados paliativos, pero los detalles trascendían con cuentagotas. Motivo por el que la expectación sobre su evolución puso en alerta a la prensa rosa. Agustín Bravo, su compañero en el mítico programa del Telecupón, compartió en Así es la vida, el remplazo de Sálvame, y espacio presentado por Sandra Barneda que estaba desinformado sobre la situación. Del mismo modo, aseguró que no pudo saber cómo se encontraba la actriz después de haber tratado de contactar con su hijo, Augusto Algueró. «Él ha querido retirarla. Le he escrito, pero está desaparecido y no contesta», indicó, visiblemente molesto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agustín Bravo (@agustinbravoabreu)

Tras el fallecimiento de Carmen Sevilla, la familia emitió un comunicado y el hermetismo de convirtió en la tónica que marcó el último adiós de la artista. Decisión que generó una gran polémica. Sin embargo, el pasado jueves, 13 de julio, la actriz fue homenajeada en en la iglesia de San Antón de la calle Hortaleza de Madrid, una misa organizada por Rappel, uno de los pilares fundamentales Carmen. A la liturgia, que estuvo oficiada por el padre Ángel, asistieron numerosos rostros conocidos como José Manuel Parada, Enrique del Pozo, Pablo Sebastián Bueno, Aurelio Manzano, Paloma Barrientos, Euprepio Padula, entre otros.

Fue durante la ceremonia cuando el conocido vidente reveló in situ a los allí presentes que el hijo de Carmen Sevilla le había dejado una carta para que leyera, ya que no se encontraba con fuerzas para presenciar el momento, por lo que fue una de las sonadas ausencias. «Queridos amigos, Rappel y padre Ángel: quiero daros las gracias por esta misa. Transmite todo mi agradecimiento a los que la quisieron. Me habría gustado ir al funeral, pero no me encuentro con fuerzas y espero comprendáis. Para mí era, ante todo, mi madre», fueron las palabras de la misiva.

Después de varios días, Agustín Bravo ha reaparecido en el marco del festival Starlite de Marbella y después de posar en el photocall ha atendido a los medios de comunicación, con quienes ha recordado con una sonrisa repleta de nostalgia a Carmen Sevilla. «Sonrío porque también ha descansado. Ya se lo merecía. Llevaba tantos años ingresada. Yo soy feliz porque me imagino que está ahí arriba descansando», ha dicho en un primer momento.

Agustín Bravo en una imagen de archivo / Gtres

«Lo importante es que vivió una vida muy agradable como una auténtica estrella rodeada de gente que la quería», ha añadido. Segundos después, Agustín ha hecho hincapié en que no pudo asistir al rito religioso celebrado en la capital por encontrarse en Marbella, pero que «hablé con su hijo. Me llamó. Me mandó un beso y, bueno, yo le entiendo a Augusto. Le entiendo perfectamente, pero también entiendo a todos los amigos que la queremos y que le hayan hecho esa misa me parece maravilloso», ha terminado diciendo. Con estas declaraciones, el comunicador ha confirmado que tras una conversación con Algueró comprende los motivos por los que ha actuado desde la máxima discreción en todo a lo relacionado a su madre, la eterna Carmen Sevilla.