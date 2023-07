La muerte de Carmen Sevilla la pasada semana ha sido una de las noticias más tristes de los últimos meses. La artista fallecía pocos días después de ingresar en un hospital de Madrid, tras más de una década alejada de los focos. Su adiós ha sido discreto y privado, según la voluntad de su familia, sin embargo, su muerte ha acaparado titulares en todos los medios, donde se ha repasado su vida, su carrera y también sus historias de amor.

Carmen Sevilla abrazada a su hijo, Augusto Algueró. / Gtres

Con respecto a esto último, después de su matrimonio con Augusto Algueró -del que nació su único hijo y heredero, Augusto-, la actriz conoció a Vicente Patuel, por el que dejó a un lado su carrera y se retiró al campo durante unos años. Siempre se había dicho que Vicente Patuel había sido el gran amor de la vida de Carmen Sevilla pero ahora han salido a la luz nuevos detalles sobre otra persona que se desconocían, al menos, de manera pública.

Ha sido el programa Fiesta el que ha revelado unos audios inéditos de la actriz, en los que habla sin tapujos de su hijo, la salud mental, sus parejas y otras cuestiones. Eva Santamaría, que, durante años fue amiga íntima de Carmen Sevilla, ha sido la encargada de sacar a la luz estos audios. «Cuando veía lo que yo transcribía, me pedía que borrase muchas cosas, no por vergüenza, sino por no hacer daño a personas cercanas como su hijo o su exmarido», ha comentado Eva en el programa, donde se han emitido, por primera vez, parte de estos audios.

Carmen Sevilla posando en una imagen de archivo. / Gtres

En ellos, Carmen habla de cómo vivió las infidelidades del padre de su hijo, Augusto Algueró y también de los miedos que tuvo como madre: «Nadie supo nada porque antes no era como hoy la cosa de decirle a todo el mundo: ‘me pasa esto, me pasa lo otro…’», asegura Carmen en uno de los audios, hablando sobre las deslealtades de su primer marido. «Me dijeron que iba a haber unas fotografías de Augusto con Blanca Estrada y yo les dije que, por Dios, no lo hicieran por mi hijo. Y me dijeron: ‘Carmen, si es que no hay más remedio’. Si no, a lo mejor no me hubiese separado de él», se escucha a la intérprete.

Carmen Sevilla posando en una imagen de archivo. / Gtres

Carmen comenta también cómo vivió su hijo Augusto esta etapa y que ella siempre intentó que no le pasara factura y que se sintiera feliz y querido: «Su padre era el mejor, el más maravilloso, el más bohemio y el más todo. Y eso es el cariño y el amor que le tiene mi hijo a su padre». Al igual que su hijo sentía devoción por su padre, ella también por su hijo y lo hacía todo por él. De hecho, en uno de los audios revela que tuvo una hemorragia en el bautizo de Augusto y se sintió muy mal, y que incluso Lola Flores, gran amiga suya, se asustó.

Sin embargo, lo más llamativo es cuando habla de otro amor que no era conocido, al menos, para la mayor parte de la gente. «Lo que nunca olvidaré es Carlos, que en paz descanse, y Vicente Patuel…», dice la artista, que reconoce que se sentía sola en los últimos años de su vida. Este hombre era Carlos Arruza, un torero español y primer amor de juventud de la actriz.