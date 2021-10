El agridulce regreso a la música de Adele

Adele ha regresado al panorama musical. La artista acaba de lanzar su nuevo single al que ha titulado Easy On Me. Un tema muy especial para ella. “Sentí que quería explicarle, a través de este disco, cuando tenga veinte o treinta años, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar su vida entera en la búsqueda de mi propia felicidad. A veces lo hacía realmente infeliz. Y esa es una herida real para mí que no sé si alguna vez podré sanar”, confesó en una entrevista en Vogue sobre en quién se ha inspirado para su nuevo trabajo. Se trata de su hijo Angelo, fruto de su matrimonio con su exmarido Simon Konecki. Después de lanzar el videoclip que alcanzó a las pocas horas más de 15 millones de reproducciones en Youtube, la cantante se vio envuelta en una polémica.

Durante una de las escenas del vídeo se puede ver cómo comienzan a salir volando decenas de papeles de una furgoneta. El distrito de Donacaster -Reino Unido-, que es donde ha tenido lugar la grabación ha dado un toque de atención a Adele a través de Twitter con la intención de multarla. “Lamentablemente, como el vídeo de Adele fue claramente filmado dentro de los límites del municipio metropolitano de Doncaster, se le impondrá inmediatamente una multa por tirar basura”, se puede leer en la la cuenta oficial de Doncaster Council.

Sin embargo, los responsables han lanzado un nuevo mensaje para llegar a un acuerdo con la intérprete de Hello. “Nos gustaría llegar a un acuerdo con Adele. Si podemos usar estar imagen en nuestros carteles para evitar que se arrojen desperdicios por la calle, considera el asunto cerrado”, escribieron adjuntando un primer plano de los ojos de Adele. Por el momento, no se ha hecho pública ninguna reacción de la ganadora de un Oscar en 2013 sobre lo ocurrido.

La artista ha regresado por todo lo alto, y desde luego no ha defraudado a sus fans con su nuevo proyecto. Así se lo han hecho saber a la cantante a través de las redes sociales, donde recibe numerosas muestras de cariño. Además, después del parón que ha hecho Adele, la ganadora de varios premios Grammy ha reaparecido visiblemente más delgada. En una entrevista con Vogue ha revelado el motivo de este nuevo cambio de imagen, que desde luego no ha pasado desapercibido.

Ha perdido cerca e 45 kilos y el motivo por el que ha ido perdiendo peso ha sido porque practicaba deporte hasta dos veces al día. Adele padecía ansiedad y la única manera de calmarla era haciendo algún tipo de actividad física. “Me di cuenta de que cuando hacía ejercicio no tenía ansiedad. Nunca se trató de perder peso. Pensé que, si podía hacer que mi cuerpo fuese físicamente fuerte, y puedo sentirlo y verlo, entonces tal vez algún día pueda hacer que mis emociones y mi mente sean físicamente fuertes”, explicó en la citada revista de moda.