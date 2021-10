Adele se sincera y habla sobre cómo perdió 45 kilos

Adele ha alcanzado la cima del éxito. La ganadora de varios premios Grammy se ha convertido en el primer rostro conocido en protagonizar, de forma simultánea, la portada de la revista Vogue de la edición británica y estadounidense. En el número de noviembre, se podrán descubrir algunas de las confesiones más impactantes de la cantante, entre ellas su gran cambio físico, pus ha perdido nada más y nada menos que 45 kilos. Hubo mucha meditación, mucha terapia, y pasé mucho tiempo sola», ha indicado haciendo referencia a la ansiedad que ha sufrido.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Adele (@adele)

Debido a que el deporte era lo que la hacía sentir mejor, Adele llegó a practicar deporte hasta dos veces al día. De ahí, que el gimnasio se convirtiese en su nueva forma de vida para combatir la ansiedad. Me di cuenta de que cuando hacía ejercicio no tenía ansiedad. Nunca se trató de perder peso. Pensé que, si podía hacer que mi cuerpo fuese físicamente fuerte, y puedo sentirlo y verlo, entonces tal vez algún día pueda hacer que mis emociones y mi mente sean físicamente fuertes», ha explicado.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Adele (@adele)

El proceso por el que pasó la intérprete no fue rápido, sino todo lo contrario, lento y con momentos de bajón emocional. “Pasaba una noche encantadora con mis amigos y luego me despertaba como si un tsunami viniera a por mí”, ha reconocido a la prestigiosa revista de moda.

«Recuerdo estar sentada ahí afuera con dos de mis amigas y pensaba, ¿cuándo dejaré de sentirme así? Y ellas me decían que con el tiempo. Y yo les decía que sí, pero ¿cuánto tiempo?», ha añadido recordando aquel duro episodio de su vida.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Adele (@adele)

La ganadora del Oscar a la mejor canción original en 2013, también ha abordado otros asuntos durante su entrevista, como por ejemplo su divorcio de Simon Konecki, con quien tiene un hijo de 9 años, Angelo. «Tiene tantas preguntas sencillas para mí que no puedo responder porque no sé la respuesta. Como, ¿por qué no podemos seguir viviendo juntos? Eso no es lo que hace la gente cuando se divorcia. ¿Pero por qué no? Yo digo, no lo sé. Eso no es lo que hace la sociedad. Y: ¿Por qué ya no amas a mi papá? Y yo diría, amo a tu papá. Simplemente no estoy enamorada. No puedo hacer que eso tenga sentido para un niño de nueve años», ha confesado.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Adele (@adele)

Su nuevo sencillo titulado Easy On Me verá la luz el próximo 15 de octubre, un tema que ha creado pensando en su pequeño. «Sentí que quería explicarle, a través de este disco, cuando tenga veinte o treinta años, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar su vida entera en la búsqueda de mi propia felicidad. A veces lo hacía realmente infeliz. Y esa es una herida real para mí que no sé si alguna vez podré sanar», ha contado Adele.