Iñaki Urdangarin-Ainhoa Armentia y la infanta Cristina. No se habla de otra cosa en los corrillos periodísticos y en sociales que de este triángulo. La aparición de las imágenes de los dos primeros juntos y las posteriores declaraciones del yerno del Rey Juan Carlos han sacudido con fuerza la esfera celeb. Normal que en los eventos a los que asisten rostros conocidos se traslade este tema de debate. La última en hablar del asunto ha sido Ágatha Ruiz de la Prada y lo ha hecho con mucha franqueza, sinceridad y rotundidad.

La diseñadora ha acudido a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) para promocionar el stand de la Costa del Sol y allí ha sido preguntada por los reporteros por el escándalo originado a raíz de la nueva acompañante de Urdangarin, con la publicación de las imágenes del exdeportista paseando de la mano con la alavesa por el País Vasco francés. Ágatha no se ha mordido la lengua y asegura que «me ha parecido fatal, era un hombre que ya me caía muy mal desde hace mucho tiempo».

Ruiz de la Prada no ha dudado en mostrar todo su apoyo hacia la figura de la infanta Cristina: «Todas estamos con Cristina. Yo estaba el día que se conocieron los dos, estaba en Australia. Hace muchos años, y ya no me gustó». Una jugosa declaración de la que los medios quisieron saber más, preguntándole si llegó a decírselo a la hija del Rey Juan Carlos y la Reina Sofía: «No, tampoco tengo tanta confianza, pero creo que la chica hizo mala boda… Fin», sentenció.

Conviene destacar que el apoyo de Ágatha Ruiz de la Prada a la infanta Cristina no ha sido el único. El universo femenino celeb se ha volcado con ella. Una de las opiniones más relevantes ha sido la de la prima del rey emérito, Blanca de Borbón, quien se dirigía a la infanta a través de su Instagram: «Espero que esté Vd. Bien, que se encuentre maravillosamente. Después del batacazo de su matrimonio. Espero que a ellos les vaya bien, pero que Vd. Encuentre también estabilidad y al VERDADERO hombre de su vida y pueda ser feliz. Cordialmente y con amor, Blanca Isabel de Borbón, su tía».

Otra VIP que ha querido mojarse para opinar abiertamente ha sido Carmen Lomana, quien suele posicionarse sobre todo aquello que le preguntan: «A mí este tipo me parece que no tiene ética ni nada de lo que hay que tener, ni respeto. (…) Creo que lo que más ha molestado, y al Rey emérito, creo que también es el descaro de salir a pasear por Bidart de la mano de esta señora que se supone que hace poco que se conocen», argumenta la socialité.

Por su parte, Fiona Ferrer y Esperanza Aguirre han preferido blindar la figura de la infanta y no posicionarse de una manera tan marcada como las anteriores.