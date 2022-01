Nadie duda de que Iñaki Urdangarin se ha convertido en el personaje de la semana por excelencia. El que fuera duque de Palma fue fotografiado en actitud romántica por la playa de Bidart junto a Ainhoa Armentia, una de sus compañeras de bufete. Unas imágenes de Lecturas que han dinamitado al panorama nacional hasta tal punto de conseguir que sean muchos los rostros conocidos que han querido pronunciarse sobre la actitud del todavía marido de la infanta Cristina.

Ágatha Ruiz de la Prada ha sido una de las celebs que menos pelos en la lengua han tenido a la hora de comentar qué les parece el último movimiento del exjugador de balonmano. Fue durante la boda de Alejandra Ansón y Nacho Sampedro cuando la diseñadora aprovechó una vez más para hacer pública su opinión sobre el nuevo escándalo de Urdangarin. En un primer momento, la empresaria ha querido proteger la figura de la hija menor del Rey Juan Carlos al dar a entender que “está desaparecida”. Pero lo cierto es que menos cuidado ha tenido con el marido de esta: “Creo que ella le tenía que haber mandado a la mierda hace muchísimo tiempo. Un consejo que le doy es que le dé una patada a este… Que se la tenía que haber dado hace mucho tiempo, que se busque a otro”, expresaba la madre de Tristán y Cósima sin ningún miramiento. Pero sus durísimas palabras no quedaron ahí y siguió arremetiendo contra el que fuera yerno de la Reina Sofía: “Pobrecillo, es que no vale para nada. Este hombre no me gusta nada. Nunca me gustó. No estaba yo el día que se conocieron, pero es que encuentro que para una infanta, un jugador de balonmano… Pues no sé”, confesaba expresando el mal augurio que sintió cuando se hizo pública la relación entre Cristina e Iñaki.

Pero esta no ha sido la única vez que Ágatha ha aprovechado una ocasión en los últimos días para despacharse a gusto con el exduque. Fue durante su última aparición en FITUR donde la diseñadora no se mordió la lengua frente a las cámaras al asegurar que lo que había hecho Urdangarin “le ha parecido fatal” siendo “un hombre que ya le caía muy mal desde hace mucho tiempo”. Además, en todo momento ha mostrado su apoyo a la infanta en este varapalo tan difícil para ella: “Todas estamos con Cristina. Yo estaba el día que se conocieron los dos, estaba en Australia hace muchos años y ya no me gustó”. Una jugosa declaración que hizo que los medios de comunicación quisieran saber si de la Prada había expresado su malestar sobre este enlace a los Reyes eméritos: “No, tampoco tengo tanta confianza, pero creo que la chica hizo mala boda… Fin”, zanjaba.

No obstante, la aristócrata no ha perdido la fe en el amor y espera que sea muy pronto cuando sus hijos pasen por el altar: “Les toca a mis niños, no quiero acabar como Rafael Ansón ya les he dicho. Les traigo a estas bodas para que se animen un poco”, decía haciendo gala de su espontaneidad.