Ágatha Ruiz de la Prada está disfrutando de un feliz momento a todos los niveles. Después de su participación hace unos días en la Sálvame Fashion Week, la diseñadora se ha marchado a Estados Unidos. En el aeropuerto, justo antes de salir, la modista ha atendido amablemente y en exclusiva a las cámaras de la Agencia Gtres.

Muy amable, Ágatha ha comentado que este es su primer viaje a Estados Unidos tras la pandemia. «Este es el primer viaje a Estados Unidos, porque ya he estado en México hace poco, en Uruguay y en Argentina. Pero a Estados Unidos es el primer viaje que hago después de la Covid. He tenido muchos billetes, pero siempre pasaba algo y no podía ir», ha dicho la diseñadora.

La diseñadora está encantada de que poco a poco se vaya retomando la normalidad, aunque reconoce que este verano se lo reserva para ella: «En verano voy a descansar, pero vamos, yo nunca descanso del todo». En este viaje no va a ir sola, sino con su pareja José Manuel Díaz-Patón: «Está aquí esperándome», ha confirmado. Aunque reconoce que le encanta que la acompañe, es consciente de que no siempre puede ser así: «En todos no puede ser, porque tiene que trabajar. Entonces, no me puede acompañar ni lo pretendo», ha dicho Ágatha. La diseñadora afronta su primer verano con el abogado, aunque no tiene planes todavía: «No sabemos. No tengo ni idea». Eso sí, ha dicho que lo va a celebrar con «un beso muy fuerte.»

La pareja apenas lleva unos meses de relación después de que la revista ¡Hola! publicase en exclusiva unas imágenes de la madre de Cósima y Tristán Ramírez disfrutando de un paseo por las calles de Madrid. Ella misma ha asegurado en varias ocasiones que está feliz en esta nueva etapa y encantada con el letrado.

En una entrevista reconoció que le encantaría poder vestir a Kim Kardashian. Ahora que cruza el Atlántico, quizás pueda coincidir con ella en este viaje: «Imagínate qué gozada. Sería muy guay, me chiflaría», ha comentado la diseñadora. Dentro del ámbito español, Ágatha reconoce que hay mucha gente a la que le gustaría vestir, aunque hay un nombre que destaca sobre el resto, Victoria de Marichalar. La hija de la Infanta Elena se ha convertido en uno de los rostros más destacados del panorama nacional y se alaba mucho su elegancia y estilo natural, así como su porte aristocrático, muy parecido al de su abuela paterna, la condesa viuda de Ripalda. Sobre ella, la diseñadora no alberga ningún tipo de duda: «Me encantaría. Además, me gusta mucho Victoria Federica. Desde que nació tiene muchísima clase», ha recalcado Ágatha Ruiz de la Prada antes de marcharse de manera apresurada.