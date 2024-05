Este jueves, la Gran Vía de Madrid se vistió de gala para acoger la premiere de Disco, Ibiza, Locomía en el emblemático Teatro Capitol. Enclave hasta el que se desplazaron numerosos rostros conocidos, entre ellos, Lorena Gómez. La pareja de René Ramos no quiso perderse esta cita. Primero posó en el photocall habilitado ante los medios gráficos y después atendió a las preguntas de los reporteros allí presentes.

Pese a que siempre hace gala de su discreción, lo cierto es que en alguna que otra ocasión revela píldoras de su vida privada, como ocurrió durante la entrevista que ofreció. Al ser preguntada por las numerosas críticas que recibe Pilar Rubio, su cuñada, reveló que «tiene mucha paciencia». «Es maravillosa», añadió después.

Lorena Gómez. (Foto: Gtres)

«Si fuera ella yo no sé si tendría tanta paciencia porque se dicen tantas cosas, pero no de ella, sino de todo el mundo…», prosiguió la cantante. Asimismo, en esta intervención, la que fuera concursante de Operación Triunfo también hizo un llamamiento a la «empatía», en un intento de solidarizarse con las informaciones que circulan sobre la presentadora. «Un poquito de compresión y sobre todo la salud mental, no en este caso, sino en general. Una palabra a una persona le puede sentar muy mal y podemos arruinarles una vida a los niños, a un familiar (…) Hay que tener mucho cuidado con lo que se habla», añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lorena Gómez Perez (@lorenagomez_)

Por otro lado, Lorena Gómez también habló sobre cómo le afectan a ella las críticas. «Yo tengo la suerte, de verdad de que no soy una persona muy criticada porque al final yo lo que vendo es mi música y yo no me meto más allá de la música, pero tengo gente a mi alrededor que sí, que se han metido con hijos con familia y, de verdad, que no me gustaría estar en sus zapatos», comentó.

Lorena, que se dio a conocer al convertirse en la ganadora de la quinta edición de Operación Triunfó, en 2006, mantiene una relación con René, hermano de Sergio Ramos. Iniciaron su romance en 2019 y, desde entonces, Gómez y el representante deportivo han vivido una apasionante historia de amor. Fruto de su relación nación, un año después nació su primer hijo en común, que se llama como su padre. Fue a través de las redes sociales donde comunicaron la feliz noticia de que eran un miembro más en la familia. «El amor de nuestras vidas, lo más grande del Universo. Gracias Vida», escribió la artista tras la llegada del pequeño.