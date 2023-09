Adara Molinero confirma el motivo por el que ha roto con Bosco Martínez-Bordiú

La última edición de Supervivientes tuvo momentos que pasarán a la historia del concurso, como por ejemplo el que protagonizaron Adara Molinero y Bosco Martínez Bordiú durante la gala final. El famoso sobrino de Pocholo aseguró que estaba empezando a enamorarse de su compañera y Carlos Sobera, que estaba presentando el programa, le preguntó si ya había surgido algún encuentro pasional. Bosco, visiblemente sonrojado, negó la mayor, pero Carlos Sobera consiguió que diera el paso definitivo. El joven se acercó a Adara Molinero y le dio un beso que confirmó su relación.

Eran muchos los que aseguraban que Adara y Bosco tenían una complicidad especial, pero hasta ese momento el público no descubrió que habían empezado una historia de amor. Enseguida acusaron a Adara Molinero de estar aprovechándose del tirón mediático de su novio. El joven es el ganador de Supervivientes 2023 y se ha convertido en un rostro bastante popular. Sin embargo, la modelo nunca ha hablado de Bosco a cambio de dinero y tampoco han participado en ningún programa juntos, así que la teoría anterior se cae por su propio peso.

Bosco Martinez Bordiú y Adara Molinero posando en verano / Instagram

Adara ha intentado ser lo más discreta posible y esa es la razón por la que no ha confirmado la ruptura hasta este momento. Los rumores llevan una semana sonando con fuerza y todo empezó porque la influencer dejó de seguir a Bosco Martínez-Bordiú en Instagram. Sus fans le preguntaron por este asunto y ella no quería pronunciarse, pero es una noticia que ya está en boca de todo el mundo y considera que debe dar una respuesta clara.

Adara Molinero explica por qué ha roto con Bosco Martínez-Bordiú

Adara Molinero explicó en su momento que estaba muy ilusionada con Bosco porque se había dado cuenta de que era un hombre maduro y muy cariñoso. Eso sí, reconoció que todavía seguía teniendo cierto temor porque el sobrino de Pocholo era más joven que ella y estaban en etapas diferentes. Molinero es madre de un hijo pequeño y siempre ha estado muy centrada en su familia. No obstante, han estado juntos unos meses y la propia Adara ha admitido que en la actualidad no tiene ningún problema con él.

Adara Molinero y Bosco Martínez Bordiú / Instagram

El programa Fiesta ha confirmado la noticia y Molinero le ha mandado un mensaje a Makoke, exmujer de Kiko Matamoros. La colaboradora le ha pedido permiso para leerlo públicamente y Adara ha aceptado para zanjar la historia. «Ya no estamos juntos desde hace bastante, no nos vemos desde hace casi un mes. Me quedo con el cariño que le tengo. Estamos en momentos totalmente diferentes, no pudo ser y no pasa nada», ha asegurado.

Toda esta situación ha situado a Bosco Martínez-Bordiú en el centro de la noticia. Él no tiene experiencia en la crónica social y de momento no se ha manifestado, de hecho no ha participado en ningún programa desde que ganó Supervivientes.

El posible regreso de Bosco Martínez-Bordiú

Bosco Martínez-Bordiú en un concierto / GTRES

De momento no se sabe nada de Bosco Martínez-Bordiú, solo ha participado en el programa Así es la vida. Todos los ganadores de Supervivientes terminan colaborando en algún programa de Telecinco, pero el caso del exnovio de Adara Molinero ha sido diferente. No obstante, hay rumores sobre un posible regreso de Bosco a Mediaset. El citado grupo audiovisual está preparando una nueva edición de Gran Hermano VIP y los responsables del programa han ido dando pistas sobre los futuros concursantes.

Una de estas pistas hace pensar que Pocholo podría entrar en la famosa casa. Esto quiere decir que Bosco tiene la oportunidad de regresar a los platós para dar la cara por su tío. Fue pocholo el que le defendió mientras él estaba en Supervivientes y no sería extraño pensar que ahora le devolviera el favor.