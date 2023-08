Los vetos que ha impuesto Makoke antes de sentarse en ‘La última noche’ de Sandra Barneda

La última noche, el programa que presenta Sandra Barneda en Telecinco, no registra buenos datos de audiencia. Mediaset eliminó Viernes Deluxe para cambiar los contenidos de la cadena, pero todavía no ha encontrado la fórmula del éxito y ha decidido recurrir a la estrategia anterior. Sandra Barneda a entrevistado a Makoke, un personaje clásico para el mundo del corazón. Todo iba bien hasta que la exmujer de Kiko Matamoros se ha negado a responder a una pregunta y ha vivido un momento muy tenso.

Makoke ha entrado en el plató de La última noche por la puerta grande y convertida en una estrella. «¡Qué alegría! Menudo público maravilloso. Los colaboradores no tanto», ha dicho nada más comenzar su intervención en tono de humor. ¿El motivo? Carmen Borrego, Isabel Rábago y Antonio Montero eran los encargados de entrevistarla y todos ellos tienen relación con Kiko Matamoros.

Makoke en ‘La última noche’ / Telecinco

Hay dos temas que Makoke se ha negado a tratar: su situación con Hacienda y sus nuevos problemas con Kiko Matamoros. Es más, ha vivido un momento muy tenso con Isabel Rábago cuando ha intentado esclarecer los hechos. «Lo que me extraña es que, con todo lo que os habéis forrado, sigáis debiendo a la Hacienda de todos los españoles más de 1 millón de euros», le ha reprochado Isabel. La reacción de Makoke no ha tenido desperdicio.

Makoke amenaza con poner una demanda

Makoke ha amenazado a Isabel Rábago con emprender acciones judiciales contra ella tras ser acusada de deber dinero a Hacienda. Según su testimonio, no es verdad y como alguien vuelva a decir algo parecido tendrá que explicarlo en un juzgado. «¡Eso no te lo voy a consentir! ¡Retira lo que has dicho! Porque te puedo poner una demanda, porque yo no debo ni un duro a Hacienda», le ha advertido.

La situación no se ha calmado durante el trascurso de la entrevista, pues las preguntas que le hacían a Makoke escondían algo detrás. En estos momentos su relación con Kiko Matamoros es inexistente, pero sigue teniendo muchos problemas con él y asuntos que resolver. Cuando le han preguntado se ha negado a responder a la pregunta.

La entrevista de Makoke / Telecinco

«Que no quiero hablar. Esto es cosa del pasado», le ha contestado a Sandra Barneda mientras ella le insistía para obtener una respuesta. La periodista no ha conseguido nada, pues Makoke estaba encerrada en no hablar de su exmarido.

La otra pregunta incómoda

La entrevista a Makoke ha estado marcada por los momentos tensos. No quería tocar su situación con Hacienda, tampoco hablar de Kiko Matamoros ni aclarar si estaba enamorada. «Se ha limitado a sonreír cuando Sandra Barneda le ha preguntado por el asunto. En cuanto volvamos de la publicidad te preguntaremos si tú corazón está ocupado o no. Si late con más fuerza que antes». Makoke reconoce que está disfrutando del verano, pero no ha dado más explicaciones.

De lo que sí ha hablado ha sido de su relación con Terelu Campos, el problema es que estaba delante Carmen Borrego y ha asegurado algo que ha pillado por sorpresa a todo el mundo. «No habéis sido tan amigas como se ha contado. De esas amistades de quedar y salir a cenar. Os unieron vuestras hijsas y os han desunido ellas». Supuestamente Terelu y Makoke eran íntimas amigas.