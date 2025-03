Un año más se celebra el esperado y tradicional Festival de Málaga. Cita a la que acuden numerosos rostros conocidos, así como actores y actrices y distintas personalidades. No quiso perderse el evento Salva Reina, quien, recientemente ha ganado un merecido premio Goya.

El intérprete, que siempre hace gala de su habitual simpatía ante los medios de comunicación, habló con total naturalidad sobre la paternidad.

Salva Reina en el Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

Salva Reina sobre la paternidad

«¿Salva tiene ganas de ser padre?», preguntaba un reportero. Ante esta cuestión, el intérprete soltaba una carcajada. «Me lo han preguntado esta tarde también», añadía con una sonrisa y el humor que tanto le caracteriza. «Tengo más años que un bosque ya… Me pilla muy lejos ya», comentaba. «Me hubiera encantado ser padre, pero ya tengo mucha edad», proseguía. Segundos después indicó que también adoptaría, pero que le pilla «un poco mayor» en cuanto a su «vida». «Por ahora no lo contemplo, pero me encantaría», indicaba.

Salva Reina y Kira Miró dándose un beso de película en los premios Goya. (Foto: Gtres)

Un momento de cine

El día que recogió el premio Goya a mejor actor de reparto por su papel en El 47, dedicó unas emotivas palabras a su pareja, Kira Miró, con quien se fundió en un beso de película que no tardó en hacerse viral a través de las redes sociales. «Kira, te amo. Gracias a la vida por aquella puñetera ola, por tu mirada, por tu mano siempre, por estar siempre, por elegirme, por mirarme, ojalá despertar todas las mañanas contigo. Te quiero muchísimo, mi amor», le dijo mientras ella le miraba con los ojos vidriosos y mucha complicidad.

Salva Reina y Kira Miró posando juntos en un evento. (Foto: Gtres)

El origen de su historia de amor

Kira Miró y Salva Reina se conocieron durante el rodaje de Todos lo hacen en 2022, y las primeras imágenes de la pareja trascendieron en marzo de ese mismo año. «Me encantaría ser niño otra vez para enamorarme de Kira», dijo el actor en El Hormiguero. «Has llenado mi vida de confetis y alegrías… La vida nos revolcó en un momento para que el amor nos diera siempre los buenos días. Porque nos amamos desde el respeto y la admiración mutua y porque siempre estamos en el mismo equipo. Te amo, te mereces todo lo bonito que te pase», añadió.