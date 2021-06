Una de las múltiples enseñanzas que nos ha dejado el año y medio de pandemia que llevamos es la importancia de cuidar nuestra salud. Tal y como insisten numerosos nutricionistas como Elisa Blázquez. Somos lo que comemos. De manera progresiva hemos ido introduciendo los conocidos como ‘superalimentos’ en nuestra nutrición que hasta hace poco apenas se consumían (aguacate, kale, trigo de espelta, stevia, quinoa, jengibre, té matcha, etc) por sus innumerables propiedades. De hecho es habitual encontrarlos ya en cualquier supermercado. A ellos ahora se le suma un nuevo desayuno que está revolucionando las redes sociales y a los reyes de estas, los influencers. Hablamos del Açai Bowl.

Una de las últimas en mostrarse asombrada con este desayuno ha sido Alba Díaz. La hija de Vicky Martín Berrocal explicaba en su Instagram que se ha convertido en su opción favorita para comenzar el día con energía. «Me preguntasteis un montón por el bol que subí el otro día, que era un bol dentro de un coco con crema de cacahuete encima. Era un bol de açai. Es una fruta morada que es la base del bol. Luego le pones el topping que quieras. Yo le he puesto plátano, fresa, crema de cacahuete y granola. Me acabo de comer una cucharada y no os puedo explicar lo feliz que soy ahora mismo», explicaba mediante ‘stories’ en su perfil.

¿Pero qué es el açai? Se trata de una pequeña baya rica en nutrientes y antioxidantes, y considerada en la Amazonia como un alimento antienvejecimiento. Para encontrarla hay que viajar a los húmedos bosques del norte de Sudamérica, concretamente en los países de Brasil, Trinidad y Tobago, Surinam, Guayana Francesa, Perú, Colombia y Venezuela. Se dice que tiene unas increíbles propiedades antiedad porque los indios del Amazonas la han tomado históricamente y son distinguidos por una gran longevidad. Los habitantes locales pueden llegar a beber hasta dos litros de líquido de esta baya al día.

En cuanto a su valor nutricional, el açai se presenta en forma de uva morada, es redonda y mide entre 10 y 14mm. Tiene una importante carga de proteínas, el elemento más demandado por los deportistas dada su vital importancia en la reconstrucción de tejido muscular. Se presenta como una opción ideal para recuperar la energía. Su aporte es tal que puede llegar a reunir más proteínas que un huevo (7,5 gramos aprox.), es rica en ácidos grasos esenciales Omega 3, 6 y 9, además de en Vitaminas A, B Y C. Por si fuera poco, contiene bastantes flavonoides, que protegen al organismo de amenazas dañinas, y mejora la salud cardiovascular.

Entre otros beneficios que se pueden obtener con el consumo regular de açai se pueden encontrar la capacidad de cicatrizar las heridas y úlceras de la piel. En algunas culturas se utiliza como un remedio natural para la fiebre, la leishmaniasis e, incluso, contra las picaduras de serpiente. Tiene un sabor tropical similar al de la frambuesa y se puede consumir de muchas maneras: en batidos o smoothies, en cereales, en barritas energéticas, en polvo o en comprimidos.