No podía haber escogido otro destino mejor para celebrar su nueva vuelta al sol. Carmen Lomana ha podido soplar las velas de su 75 cumpleaños en su destino preferido del territorio nacional, Marbella. Hasta allí se desplaza cada verano o, cuando tiene la oportunidad de desconectar por unos días. La fiesta a la que asistieron 50 amigos y que duró hasta bien entrada la madrugada, aproximadamente, hasta 2 cuando, estuvo amenizada por un grupo de mariachis.

Carmen Lomana en su cumpleaños / Cortesía de Carmen Lomana

Amante de la moda desde siempre, Carmen Lomana escogió para la gran cita un vestido lila de inspiración griega con caída fluida y fruncido en la zona de la cintura. Estilismo que combinó con unas pulseras y pendientes dorados, para aportar así más luz al conjunto. En cuanto al cabello, optó por llevarlo suelto y ondulado. Fórmula que sigue en cada aparición pública.

El local donde tuvo lugar la reunión tan especial para Lomana fue en el restaurante La Tirana, sin duda, uno de los lugares más exclusivos de la Costa del Sol. El evento contó con un espacio al aire libre para disfrutar de las buenas temperaturas estivales y estuvo decorado con toques románticos. Las mesas, estaban presididas por unos enormes ramos de flores rosas a tono con las copas y los manteles. Durante la velada, se pudo ver a Carmen charlar con los comensales, pero, sobre todo, disfrutar, algo que lleva siempre a rajatabla, pues si vida social es de lo más agitada.



Carmen Lomana luciendo un vestido lila / Cortesía de Carmen Lomana

La celebración de este cumpleaños supone su particular renacer después de que sufriera un complicado revés de salud. El pasado mes de mayo, la colaboradora contó en Espejo Público que llevaba un tiempo notándose un bulto detrás de la oreja. No le dio importancia hasta que se lo contó a una amiga. Fue entonces cuando tomó la decisión de hacerse un chequeo médico. Para su sorpresa, algo no iba bien. «Lo noté este verano, no le hice ni caso. Noté que tenía un bulto al ponerme los pendientes, al peinarme… Hace menos de un mes, una amiga me dijo: ‘¿tú estás loca? inmediatamente al médico’», explicó. Tras una resonancia y una punción, le dieron el diagnóstico: un tumor de parótida. «Es muy grave, si no te lo cogemos a tiempo hace metástasis por el cerebro. Yo me quedé…», añadió, todavía algo asustada. Finalmente, tuvo que ser operada y todo salió según lo previsto.

Carmen Lomana en su cumpleaños / Cortesía Carmen Lomana

En medio de este retiro vacacional, la coleccionista ha asegurado que se encuentra estupendamente. «Estoy maravillosamente bien, feliz, gracias a la vida y gracias a Dios. En la televisión lo he hecho casi todo. Aunque hay un programa que me encantaría hacer, pero se me resiste», ha comentado en una conversación con El Español. «Estoy fenomenal, soy capaz de nadar un kilómetro ahora mismo. Feliz de cumplir años de la forma en la que los cumplo, con mucha salud. Sobre todo después del susto que he tenido este año y la gran intervención a la que tuve que someterme», ha añadido. Con estas palabras, Carmen Lomana confirma que pese al susto que vivió la pasada primavera lleva la positividad como lema de vida.