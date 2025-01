Dani Alves fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual. Después de 14 meses entre rejas, el ex futbolista salió de prisión tras pagar un millón de euros de fianza. Se encontraba en prisión preventiva en la cárcel de Brians 2, Barcelona, donde acudieron sus familiares y amigos para recibirle a la salida. El brasileño abandonó el lugar en compañía de su abogada subido a un coche blanco. Alves tiene prohibido salir de España y comunicarse o acercarse a menos de un kilómetro del domicilio de la víctima, una joven de 23 años a la que agredió sexualmente en los lavabos de un reservado de la discoteca Sutton de la ciudad condal.

Dani Alves abandona la prisión junto a su abogada. (Foto: Gtres)

El día a día de Dani Alves

El culé no ha vuelto al terreno de campo como jugador profesional, y está centrando todos sus esfuerzos en iniciar una nueva etapa empresarial en Brasil, su país de origen. Es uno de los fundadores de Voxtom, una compañía especializada en la organización de eventos sociales, que tiene el objetivo de expandirse a nivel internacional. Volvió a utilizar sus redes sociales aunque ha decidido eliminar su cuenta de Instagram, al menos de manera temporal. En una de sus últimas publicaciones, el ex futbolista envió un mensaje subliminal a través de una camiseta que decía: «Los buenos tiempos están en camino».

Dani Alves. (Foto: Instagram)

La familia, su gran apoyo

Su mujer, Joana Sanz, anunció su ruptura con Alves a través de su cuenta de Instagram, aunque no llegó a materializarse. «Me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, soy increíble. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida, se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho a mí misma», escribió entonces en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joana Sanz (@joanasanz)

El brasileño ha contado con el apoyo de su madre y sus hermanos, que han estado a su lado durante todo el proceso. Lucía Alves, madre del ex futbolista, difundió imágenes de la víctima en sus redes sociales, ofreciendo además sus datos personales y acusándola de buscar fama y dinero con la denuncia. En el vídeo se veía a la joven bailando con sus amigas en la celebración de su cumpleaños, y Lucía escribió al lado: «Quien confía en Dios ya no pierde la batalla».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Lucia (@mluciaalves)

Fue obligada a retirar el vídeo y su abogada alegó que «no cometió ningún crimen. De hecho, fue engañada por mensajes. ¿Cómo consiguieron su número y saben quién era la presunta víctima? Algo está mal; demostremos la verdad. Quieren revertir el juego, pero no podemos olvidar que la familia de Daniel nunca tuvo acceso al proceso. La justicia investigará».