‘Supervivientes’ convierte a Rosa Benito en peluquera: todos los cambios de imagen

Que en Honduras se pasa hambre no es ningún secreto, pero lo que algunos concursantes están dispuestos a hacer por un buen plato de comida sigue sorprendiendo. La Mesa de las Tentaciones volvió este domingo a Supervivientes All Stars con una novedad que dio mucho juego: Rosa Benito, con experiencia como peluquera, se puso al frente de tijeras y maquinillas junto a María Lamela. El resultado fue una noche de cambios de imagen tan radicales que algunos concursantes han quedado prácticamente irreconocibles. La cuñada de Rocío Jurado volvió a ponerse al frente de un cambio de look, recordando cuando era la encargada de peinar y maquillar a la cantante para sus conciertos y entrevistas.

Con Jorge Javier Vázquez al frente de la gala por culpa de la baja de última hora de Sandra Barneda, los supervivientes tuvieron que elegir entre sus platos favoritos o noticias de sus seres queridos, a cambio de una serie de penitencias que no dejaban a nadie indiferente. Y, como era de esperar, el estómago acabó ganando la partida en casi todos los casos. Esta Mesa de las tentaciones en un clásico del programa y siempre obliga a que los concursantes tomen riesgos.

El cambio más impactante fue el de Yola Berrocal. La concursante empezó negociando por una gran tarta de chocolate y tomó la decisión de raparse la cabeza por completo a cambio de la tarta entera, un plato de chorizo y una conversación en directo con su familia. Por el camino, además, renunció a su saco de dormir hasta el final del concurso. Pese a todo, la ahora representante de famosos aceptó el reto y se saltó la promesa que le hizo a su madre de no someterse a ningún corte de pelo.

Ivana Icardi tampoco salió indemne: se cortó 25 centímetros de melena a cambio de un plato de entraña y, para poder ver un vídeo de su familia, pasó del rubio al negro. La argentina, entre lágrimas, no dudó en culpar a Rosa Benito de lo desigual que le había quedado el corte.

Asraf Beno, por su parte, se depiló el pecho, se quitó la barba y se rapó una cresta a lo mohicano a cambio de dos kebabs, unas chucherías y una charla con Isa Pantoja.

Sin cejas y con media barba

Víctor Janeiro se quedó sin cejas por dos platos de espaguetis, y Omar Sánchez se cortó media barba por una lasaña y medio pelo por un vídeo de su abuela. Ambos llegarán a España con cambios enormes en su imagen, pero sin espejo al que mirarse y con el estómago lleno seguro que se olvidan de estos desastres estéticos.

Omar Sánchez -ya recuperado del susto del pasado jueves cuando se desmayó en plena apnea— protagonizó, además, el momento más surrealista de la noche: aceptó llevar un taparrabos hasta el jueves y que Rosa Benito le depilara parte del trasero a cambio de unos calamares.

Así lo vimos en Supervivientes All Stars, en Telecinco. Lo que está claro es que Rosa Benito ha encontrado su sitio en el programa y que, en Honduras, un buen plato de comida bien vale un cambio de look.