‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 8 de octubre?

La pasada noche del 8 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de Supervivientes All Stars. Un encuentro televisivo donde la audiencia tuvo la oportunidad de conocer todo lo acontecido en la isla durante los últimos días, que no ha sido poco. Pues, además de ver las pruebas por equipos, el veredicto final sobre el futuro de Albert Barranco y las diversas controversias que han tenido lugar en la isla, también se pudo conocer el nombre del nuevo expulsado de la semana. Un puesto que se disputaban Arkano, Ivana, Chiqui y María Jesús.

Ninguno de los nominados quería abandonar la aventura a tan solo un mes de su inicio. Pero el programa debe continuar y las normas son las normas. En la gala de anoche, se reveló que Albert Barranco debía poner rumbo a España debido a que los fuertes dolores que estaba padeciendo no cesaban. Muy a su pesar, el joven aceptó el parte médico. «Por mucho que me duela, me lo imaginaba. Sé que no podía estar al 100%; la salud va por delante de todo. Muy a mi pesar, sabía que esto iba a pasar. Estoy orgulloso del concurso que he hecho, espero que la gente haya estado contenta de mi paso por Honduras, pero todo en la vida pasa por algo», dijo. Pero no fue el único que tuvo que abandonar el reality.

¿Quién ha sido el expulsado de ‘Supervivientes All Stars’ ayer, 8 de octubre?

Antes de comenzar el programa, en Happy FM lanzamos una encuesta para que los lectores nos contaran quién querían que abandonara Supervivientes All Stars. De esta manera, con un 56% de los votos, se señaló a Chiqui como la expulsada deseada. Pero ¿qué sucedió en el programa? Pues antes de conocer el veredicto, los participantes no nominados tuvieron que posicionarse y decir a qué compañero querían de regreso a España.

Una situación que dejó a Chiqui muy mal parada, pues todos los concursantes, a excepción de Yola Berrocal, se posicionaron detrás de ella. Ante ello, la participante no pudo evitar sentirse dolida. Pero, claramente, sus constantes gritos y discusiones le han pasado factura. Eso sí, a pesar de esto, al final la que siempre dicta sentencia es la audiencia. Por ello, el primero en ser salvado fue Arkano.

Chiqui, María Jesús e Ivana se encontraban en la cuerda floja. Pero la siguiente en ser salvada fue Ivana. Por lo tanto, todo quedaba entre Chiqui y María Jesús. Así pues, solamente un 1 % de los votos ha separado a la salvada de la expulsada. Y es que la cuarta expulsada de la edición ha sido María Jesús. Una elección por parte de la audiencia que ha sorprendido a los concursantes.

«Para mí ha sido un regalazo poder participar en Supervivientes All Stars porque creo que sois los mejores supervivientes de la historia de la televisión. Estáis aquí porque os lo merecéis», dijo la expulsada. «Ivana para mí ha sido una hermana, al igual que Chiqui, pero sobre todo Ivana porque compartimos muchísimas cosas en común. Me voy muy contenta porque me voy con Curro y mis hijos», dijo a modo de conclusión.

María Jesús no vuelve a España

Para sorpresa de todos, Jorge Javier Vázquez le comunicó a la expulsada que todavía no volvería a España. Una noticia que nadie vio venir, pues los anteriores expulsados sí han tenido vuelo directo. «Ya no eres concursante de Supervivientes All Stars, pero no te vuelves a España», le dijo el presentador. Así pues, María Jesús tendrá que vivir como una «salvaje». No podrá disputar las pruebas de recompensa y tampoco recibir dotación de comida. Por lo tanto, su supervivencia dependerá de si sus antiguos compañeros quieren compartir sus alimentos con ella.