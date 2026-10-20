Un soltero de ‘First Dates’ no se corta al ver a su cita: «Aspiro a algo más»

Las primeras impresiones no siempre acierta, y en First Dates lo saben mejor que nadie. Álvaro llegó al restaurante del amor con las ideas muy claras y una carta de presentación peculiar: sus amigos le llaman el «Justin Bieber manchego» por su parecido con el cantante. Estudia Economía y trabaja como cajero y camarero, y venía de una relación de un año y medio que terminó hace unos meses. Desde entonces, según confesó, no ha estado precisamente «buscando el amor». Su cita era Paula, estudiante de Medicina, una carrera que le apasiona pero que le roba tiempo para lo que más le gusta: disfrutar de la vida, salir y coger el vuelo más barato que encuentre para viajar. Ella también venía de una ruptura: dejó a su ex porque era demasiado casero y busca a alguien con más iniciativa. Hasta aquí, todo normal.

El problema llegó cuando Álvaro vio a Paula por primera vez. Lejos de disimular, el comensal fue sincero, quizá demasiado, ante las cámaras. «No es fea, pero aspiro a algo más», confesó sin cortarse, dejando claro que no era exactamente su tipo. Además, presumió de haber roto «algún que otro» corazón. Por si fuera poco, durante la cena le reconoció el amor, algo que la dejó descolocada. «¿Y para qué vienes aquí?», le preguntó ella entre risas. Lo que parecía una cita condenada al fracaso empezó, sin embargo, a dar un giro inesperado. Los dos encontraron muchos puntos en común en sus relaciones pasadas y en las ganas de compartir planes con alguien con energía e iniciativa. La conversación fluyó, las risas se multiplicaron y la química que no apareció al principio terminó por llegar.

Del «aspiro a algo más» al baile

Tanto es así que la noche terminó con los dos bailando solos en el restaurante, una imagen que pocos habrían imaginado al ver el arranque de la cita.

En la decisión final no hubo dudas. Paula quería una segunda cita y Álvaro fue todavía más allá: quería una tercera, una cuarta y una quinta, «al menos». Y, como cierre perfecto, salieron juntos del programa. Esta cita es una prueba más de que, en el restaurante del amor, la primera impresión no siempre es la que cuenta.

El amor triunfa en muchas ocasiones en el programa de Cuatro. Como ya hemos recordado gracias a la historia de Óscar y Ana, la pareja que encontró el amor en el restaurante y ahora son socios de una empresa de cafés en Granada.

Las novedades de ‘First Dates’

El programa saltará en las próximas semanas a un nuevo formato en forma de fiestas de ‘tardeo’. Se trata de encuentros en diferentes discotecas en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, en los que será posible conocer a otros solteros y solteras y quién sabe si encontrar el amor.