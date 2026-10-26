¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados del 26 al 28 de octubre de 2026

Pasapalabra sigue pendiente del bote en una nueva semana, y lo hace con cuatro caras conocidas de la interpretación en el plató de Roberto Leal. Salva Reina, Carolina Lapausa, Andrea Ros y Jorge Sanz serán los ayudantes de lujo de Moisés Laguardia y de David Trigo durante los próximos tres días, desde el lunes 26 y hasta el miércoles 28 de octubre.

Salva Reina

Salva Reina es uno de los invitados de la semana. El actor visita el plató para participar en el concurso y ayudar a los concursantes con el rosco. Se trata de uno de los actores de moda de los últimos años en comedias familiares junto a Kira Miró, su pareja. Ambos se han convertido en una de las parejas en la ficción con más trabajo de los últimos años.

Su salto a la fama llegó con Allí abajo, serie de Antena 3, pero también por otras ficciones como Muertos S.L., Mano de hierro, Legado y La zona, entre otras. En el cine ha triunfado en películas como La isla mínima, Malaka, El 47 y Sin cobertura, por nombrar algunas.

Carolina Lapausa salta a ‘Pasapalabra’ desde ‘Sueños de libertad’

Carolina Lapausa es una actriz madrileña conocida por interpretar a Luz Borrel en la serie diaria Sueños de libertad, una médica formada con su padre, el doctor Borrel, que trabaja en las perfumerías De la Reina.

Formada en ballet y danza española en el Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, se licenció en Interpretación en la RESAD. Debutó en 2000 en Al salir de clase, donde dio vida a Fina, y desde entonces ha participado en series como La señora, Amar es para siempre, Cuéntame cómo pasó y El internado. En cine ha aparecido en Los europeos, TOC TOC y Zipi y Zape y la isla del capitán, y ha trabajado en numerosas obras de teatro.

Andrea Ros

Andrea Ros es una actriz catalana, nacida en Terrassa el 3 de mayo de 1993, que visita el plató en plena promoción de Karateka, la película que protagoniza junto a Patrick Criado y que se estrena en cines el viernes 30 de octubre. La cinta cuenta la historia de perseverancia de Sandra Sánchez, la campeona olímpica de kárate española.

Empezó en televisión de niña, con pequeños papeles en series catalanas, y debutó en el cine en Salvador (Puig Antich) (2006). Ha participado en series como El internado, Los hombres de Paco, Punta Escarlata y Amar es para siempre, y en películas como REC 2 y Es por tu bien.

Jorge Sanz

Jorge Sanz completa la lista de invitados. El actor, uno de los rostros más veteranos del cine español, ganó popularidad como protagonista de Belle Époque, la película de Fernando Trueba que consiguió el Óscar a la mejor película de habla no inglesa, pero en su filmografía cuenta con decenas de películas y series a sus espaldas, siendo uno de los actores de moda en la década de los 90.