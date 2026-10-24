¿Quién fue el ganador de ‘Eurovisión Junior 2025’?

Como cada año por estas fechas, Eurovisión Junior regresa a La 1 de Televisión Española. El popular formato de talentos vuelve a la carga y, como es tradición, lo hace de la mano de pequeñas voces que prometen enamorar a Europa. Tras el éxito de Eurovisión Junior 2025, nuevos talentos han sido seleccionados para representar a sus respectivos países. Una lucha por la victoria donde nuestro representante de este año es Lucas Paulano, un artista de 10 años que viene pisando fuerte. Y es que el pequeño se subirá al escenario para cantar Cuore Bello (Te quiero, te quiero), una canción que convierte los recuerdos en música e invita a celebrar a las personas y los instantes que nunca serán olvidados.

Esta nueva edición de Eurovisión Junior promete no dejar indiferente a nadie, eso está claro. En esta ocasión, los participantes harán las maletas con destino a Malta. Este 24 de octubre, los artistas se subirán al escenario para defender su propuesta frente al mundo. Una noche muy especial donde las emociones prometen no faltar. Pero la pregunta que muchos espectadores se hacen es la misma. ¿Quién fue el ganador de la edición pasada? Realizamos un repaso con el objetivo de recordar un poco lo que sucedió en la gran final del pasado 2025.

El país que ganó ‘Eurovisión Junior 2025’, se alzó con la victoria por cuarta vez

El XXIII Festival de la Canción de Eurovisión Junior fue la vigesimotercera edición del Festival de la Canción de Eurovisión Junior. Un evento que tuvo lugar el 13 de diciembre de 2025 y que nos dejó la actuación de 18 participantes. Una noche de mucha música e ilusión donde España se subió al escenario de la mano de Gonzalo Pinillos. El artista conquistó a Europa con la canción Érase una vez (Once Upon a Time), la cual obtuvo un total de 152 puntos. Pues, el pequeño sumó 98 puntos por parte del jurado experto y 54 puntos por parte de las votaciones del público.

El representante español no ganó la edición, lamentablemente. Pues, quedó en un quinto puesto. Y es que el país que se llevó la victoria fue Francia. La artista Lou Deleuze se presentó con la canción Ce Monde y enamoró a todos. De hecho, se llevó un total de 248 puntos, siendo 152 por parte del jurado y 96 por parte de las votaciones del público. Así pues, con esto, Francia volvió a escribir su nombre en lo más alto de la historia de Eurovisión Junior. Pues, por cuarta vez, ganó el certamen.

En 2020, el país se alzó con la victoria gracias a la actuación de Valentina. Así pues, en el 2022, volvió a repetir la experiencia gracias a Lissandro y, en 2023, lo hizo con Zoé Clauzure. Cabe recordar que Francia debutó en la primera edición de Eurovisión Junior, celebrada en 2003 en Noruega. Sin embargo, concluyó su travesía con un sexto puesto. A pesar de no haber tenido un resultado catastrófico, el país decidió retirarse de la competición en el 2005.

Pese a ganar, la televisión pública francesa renunció a organizar de nuevo el festival, por lo que se eligió Malta como país anfitrión. Lo mismo ocurrió en 2024, cuando Francia también renunció a organizarlo después de ganar en 2023. En aquel año fue España el país elegido para celebrar la final

Y es que no fue hasta 14 años después, en 2018, que apostó por volver al concurso musical. Una vuelta que no dejó indiferente a nadie y con la que logró un brillante segundo puesto. De esta manera, tan solo dos años más tarde, en Varsovia 2020, Francia consiguió su primera victoria. ¿Qué país se alzará con la victoria este 2026? En tan solo unas horas lo descubriremos.